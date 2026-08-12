Zonsverduistering op 12 augustus 2026

Een zonsverduistering of eclips vindt plaats doordat de maan tussen de zon en de aarde staat. Vanaf de aarde gezien schuift de maan dan voor de zon langs. Het felle zonlicht wordt door de maan tegengehouden, en midden op de dag wordt het een paar minuten donker. Wie een totale zonsverduistering bekijkt, bevindt zich in feite in de schaduw van de maan. Een zonsverduistering komt alleen voor met nieuwe maan. Bij nieuwe maan is de maan niet te zien. Omdat het iedere maand nieuwe maan is, zou je denken dat er ook iedere maand een zonsverduistering is. Maar dat is niet zo. Dat komt doordat de maan maar twee keer per jaar op de goede plek staat. Want door een bijzondere toevalligheid is de zon 400 keer groter dan de maan en staat de maan ook 400 keer verder weg. Twee plekken op aarde voor een totale zonsverduistering: IJsland en Spanje.

Er bestaan verschillende soorten zonsverduisteringen. Bij een totale zonsverduistering wordt de zon korte tijd volledig door de maan bedekt en wordt de buitenste atmosfeer van de zon, de corona, zichtbaar. Bij een gedeeltelijke zonsverduistering blijft een deel van de zon zichtbaar. Een ringvormige zonsverduistering ontstaat wanneer de maan zich verder van de aarde bevindt en daardoor schijnbaar te klein is om de zon volledig te bedekken; rond de maan blijft dan een heldere ring zichtbaar.

Zonsverduisteringen komen enkele keren per jaar ergens op aarde voor, maar zijn vanaf één bepaalde plaats (bijvoorbeeld Europa) relatief zeldzaam. Een totale verduistering is slechts zichtbaar binnen een smalle strook op het aardoppervlak waar de schaduw van de maan overheen trekt. Zonsverduisteringen worden al sinds de oudheid waargenomen en beschreven. Tegenwoordig kunnen ze zeer nauwkeurig worden voorspeld en bieden ze onder meer mogelijkheden om verschijnselen in de buitenste delen van de zon-atmosfeer te bestuderen.

Total Eclipse of the Heart

“Total Eclipse of the Heart” is een power ballad geschreven en geproduceerd door Jim Steinman. De oorspronkelijke uitvoering is door de Welshe zangeres Bonnie Tyler uit 1983. In de periode van de zonsverduistering wordt dit nummer heel vaak gevraagd op de radio en andere streamingsmedia. Check maar op youtube het volledige nummer. Bonnie Tyler, artiestennaam van Gaynor Hopkins (Skewen (Wales), 8 juni 1951 – Faro, 8 juli 2026), was een Welshe zangeres. Tyler woonde in het Portugese Faro. Ze onderging op 6 mei 2026 een spoedoperatie vanwege een geperforeerde darm, waarna ze in coma werd gebracht en sindsdien in het ziekenhuis van Faro verbleef. Daar overleed ze onverwacht op 8 juli 2026.

Meer info:

KNVWS en Sterrenwachten: https://www.knvws.nl/knvws-eclipsfotowedstrijd-doe-mee/

NOS live streams waarbij wordt geschakeld naar IJsland en Spanje: https://nos.nl/livestream/2625913-kijk-hier-vanaf-19-30-uur-live-mee-naar-de-zonsverduistering