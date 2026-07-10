Zelfklevend of gegomd, wat verzamel jij?

Steeds meer postzegels worden zelfklevend uitgegeven. Dat is ook niet zo gek want de meeste mensen die brieven of kaarten versturen gebruiken liever een zelfklevend zegel dan zelf te moeten likken.

Toch hoor ik van veel verzamelaars dat ze liever gegomde dan zelfklevende zegels verzamelen. Soms hoor ik zelfs, ‘ik verzamel postzegels, geen stickers!’

Is dat niet een beetje de omgekeerde wereld? Postzegels zijn in eerste instantie uitgegeven om er post mee te versturen. Dat er daarna verzamelaars bij kwamen die die leuke plaatjes gingen verzamelen is een bijkomstigheid. Overigens een bijkomstigheid die wel steeds belangrijker werd voor de (commerciële) postadministraties. Dus toen er steeds meer zelfklevende zegels kwamen en bovenstaande geluiden van verzamelaars ook bij postadministraties binnen kwamen, werd er besloten om toch ook vooral nog wel gegomde zegels te blijven uitgeven. Vaak zijn dat dan juist de gelegenheidszegels die vaker in de postzegelalbums verdwijnen dan op brieven verschijnen.

Om dan nog even op die ‘omgekeerde wereld’ terug te komen. Zijn nu juist niet de gegomde zegels die als filatelistisch maakwerk beschouwd moeten worden en zijn nu juist niet de zelfklevende zegels de ‘echte postzegels’?

Ik hoor graag via de reacties jouw visie op deze zienswijze.