Wondere Waterplanten Wereld (WWW) in Westland

De Vereniging van Botanisch kunstenaars Nederland bestaat 20 jaar. Ter ere van het jubileum hebben de leden een botanische afbeelding van een waterplant gemaakt. De 50 beste inzendingen zijn te bewonderen in het Westlands Museum. Het gaat om inheemse en wilde planten die veelvuldig voorkomen in sloten, plassen en het duingebied. De expo is te zien in Het Westlands museum in Honselersdijk tot en met 18 oktober 2026. De vereniging heeft ook een speciale postzegel uitgegeven met als afbeelding diverse tulpen.

Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland (2006 – 2026)

Voor het 20-jarig jubileum van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland in 2026 is er een traditioneel postzegelvel van 10 stuks uitgegeven. Op deze speciale jubileumpostzegel staat de tulp centraal, gebaseerd op een aquarel van Anita Walsmit Sachs en ontworpen door Dick Smit. Ze worden uitgegeven als velletjes van 10 postzegels. Zie de site van de vereniging om ze te bestellen.

Waterplanten

Water is onmisbaar in het Westland: het geeft het landschap leven en vormt de ruggengraat van de glastuinbouw en landbouw. Vaak lopen we er achteloos aan voorbij, terwijl het in de sloten wemelt van de planten en dieren. Ook het duingebied is rijk aan flora en fauna. Deze tentoonstelling onthult de wondere waterplantenwereld en laat je voortaan met andere ogen naar riet, kroos en waterbloemen kijken.

Jaar van de Botanische Tuinen 2017

Het jaar 2017 werd uitgeroepen als het jaar van de Botanische Tuinen. Er werden speciale expo’s georganiseerd in diverse tuinen. Op de postzegels staan tien planten en bomen afgebeeld, afkomstig uit tien botanische tuinen.

Meer info:

Wondere Waterplanten Wereld, Honselersdijk, t/m 18 oktober 2026:

https://www.westlandsmuseum.nl/nl/ontdek-het-museum/exposities

Botanisch kunstenaars Nederland voor het jubileumjaar en de postzegel:

Recente en oudere musea blogs: https://www.freestampmagazine.nl/tag/made-in-holland/

Let op: Een aantal in dit artikel getoonde postzegels zijn ‘kaderpostzegels’ of ‘persoonlijke postzegels’. Deze postzegels zijn wel frankeergeldig maar worden niet in een catalogus of album opgenomen.