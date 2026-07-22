WK Voetbal 2026: Stars and Stripes

Het WK Voetbal 2026 is klaar. Na 104 wedstrijden en 208 volksliederen. De wereldkampioen is Spanje na een spannende maar wel saaie wedstrijd tegen Argentinië. Twee Spaans sprekende landen tegen elkaar. Eens in a lifetime. Don’t Cry for me Argentina zong Julie Covington in 1976 voor het album Evita 50 jaar geleden. We analyseren niet het voetbal maar vooral de vlaggen (parade) op het veld maakt indruk bij me. Weet u waarom deze vlaggen deze ontwerpen hebben voor deze debuterende landen van het WK: Curaçao, Jordanië, Kaapverdië en Oezbekistan?

Curaçao

De vlag van Curaçao is blauw met een gele streep en twee witte sterren bovenaan de hijskant. Voor het ontwerp van de vlag werd een wedstrijd uitgeschreven waarop 1782 inzendingen kwamen. Hieruit werden tien ontwerpen geselecteerd en door de vlaggencommissie beoordeeld. Het winnende ontwerp was van Martin den Dulk, destijds twintig jaar oud. Hij had een vlag ontworpen die niet alleen herkenbaar is als symbool voor het eiland, maar tegelijkertijd ook zo eenvoudig dat hij door kinderen kan worden nagetekend.

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Nadat Aruba haar eigen vlag had aangenomen (toen het nog deel uitmaakte van de Nederlandse Antillen), kreeg Curaçao in 1979 goedkeuring voor een vlag. Tweeduizend ontwerpen werden voorgelegd aan een speciale raad, tien werden er geselecteerd en de raad nam een besluit op 29 november 1982. Met enkele aanpassingen werd de vlag op 2 juli 1984 aangenomen. Sindsdien wordt op 2 juli de Dag van de Vlag (Dia di bandera) gevierd.

Volgens de ontwerper van de vlag, Martin den Dulk, symboliseert de kleur blauw de trouw van het volk. Het blauw in de bovenste helft van de vlag symboliseert de blauwe hemel, en in de onderste helft de zee die eiland omringt. De gele band in het midden staat voor de zon die de mensen elke dag weer verblijdt, maar ook voor de blijheid en opgewektheid van het volk. In de Staatsregeling staat vastgelegd dat het eilandgebied Curaçao bestaat uit de eilanden Curaçao en Klein Curaçao. Deze worden gesymboliseerd door de twee sterren. De vijfpuntige staat voor de vijf continenten/werelddelen waaruit de bevolking afkomstig is. De kleur wit staat weer voor vrede en geluk.

Jordanië

De vlag van Jordanië is gebaseerd op de vlag van de Arabische opstand tegen het Ottomaanse Rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. De vlag is in gebruik sinds 16 april 1928 en bestaat uit drie horizontale banen in de kleuren zwart, wit en groen. Aan de linkerkant is een rode driehoek met daarin een zevenpuntige ster. De oorlogsvlag-ter-zee-versie van de nationale vlag toont de gewone Jordaanse vlag in het kanton van een witte vlag, waarin aan de rechterkant het symbool van de Jordaanse marine staat: een gekroond anker met kromsabels.

De drie horizontale banden symboliseren de oude kalifaten van de Abbasiden, Omajjaden en Fatimiden. De rode driehoek staat voor de Hasjemitische dynastie. De zevenpuntige ster is het enige element in de vlag dat de Jordaanse vlag onderscheidt van de vlag van de Arabische opstandelingen. Deze ster staat zowel voor de zeven verzen van de eerste surah in de Koran, als voor de eenheid van de Arabische volken. Volgens sommigen symboliseren de zeven punten ook de zeven heuvels waarop de Jordaanse hoofdstad Amman is gebouwd.

Kaapverdië

De vlag van Kaapverdië werd aangenomen op 22 september 1992 en symboliseert de breuk in de relaties met Guinee-Bissau, met wie Kaapverdië zich zou verenigen. De tien sterren op de vlag staan voor de tien belangrijkste eilanden van de Afrikaanse archipel. De blauwe kleur vertegenwoordigt de oceaan en de lucht; de wit-rode band staat voor de weg naar een goede toekomst.

Bij de onafhankelijkheid van Portugal in 1975 werd de eerste officiële vlag van het land afgeleid van de partijvlag van de Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde, een verzetsbeweging die voor onafhankelijkheid heeft gestreden en later een politieke partij is geworden. Ook de vlag van Guinee-Bissau is op deze vlag in de Pan-Afrikaanse kleuren gebaseerd.

Oezbekistan

De vlag van Oezbekistan werd aangenomen op 18 november 1991. De vlag bestaat uit drie horizontale banen in de kleuren blauw, wit en groen die gescheiden worden door smalle rode banen. In de bovenste baan staan een witte halve maan en twaalf witte sterren.

Over de symboliek van de kleuren en elementen in de vlag zijn verschillende verklaringen bekend:

De twaalf sterren staan voor de twaalf provincies van Oezbekistan. De blauwe streep vertegenwoordigt de lucht, de witte rechtvaardigheid en de groene gastvrijheid. De twee rode strepen staan voor kracht. De halve maan vertegenwoordigt ofwel de terugkomst van het land op het internationale toneel nadat het lange tijd bij de Sovjet-Unie hoorde, ofwel de islamitische religie.

De twaalf sterren vertegenwoordigen de twaalf maanden, de witte streep staat voor de katoenteelt en de halve maan de islam.

De blauwe streep vertegenwoordigt het water, wit de vrede en groen de natuur van Oezbekistan. De rode lijnen staan voor de levenskracht die de andere banen verbindt.

De kleur turkoois – de naam zegt het al – wordt doorgaans ook aangemerkt als de traditionele kleur van de Turkse volkeren uit de oudheid zoals dat ook in de vlaggen van Azerbeidzjan en Kazachstan het geval is. Deze kleur zou de pre-islamitische god van de Turken, namelijk Goktengri symboliseren.

De halve maan toont ook een connectie met de vlag van Turkije. Oezbeken worden tot de Turkse volkeren gerekend.