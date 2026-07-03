WK Voetbal 2026: De bal is rond

We waren allemaal pessimistisch over het WK Voetbal dat gehouden wordt in drie landen: Canada, Mexico en USA. Vooral in de USA was het beleid voor de supporters van de deelnemende landen niet erg positief. Bepaalde landen kregen gewoonweg niet de kans om binnen USA te reizen omdat er geen visum werd verstrekt. Of moesten de supporters een hoge borgsom (bv 15.000 dollar voor de Kaapverdianen) om een visum te krijgen. Andere landen kregen bv vanwege het kenmerk terrorisme ook geen toestemming om USA binnen te komen: DR Congo (ebola), Iran (oorlog). In totaal zijn er 19 landen waarvoor beperkingen gelden zelfs voor landen die meedoen aan het WK.

WK Voetbal 2026 (algemene kenmerken)

Drie organiserende landen (Canada, Mexico en USA)

Vier tijdzones (westelijke-, centrale- en oostelijke regio)

Periode 11 juni tot en met 19 juli 2026 (= 39 dagen voetbal)

16 stadions / speelsteden (Canada (2), Mexico (3), USA (11))

Drie openingsceremonies (Canada (Alanis Morissette), Mexico (Shakira) en USA (Katy Perry))

104 wedstrijden

208 volksliederen

48 landen

Hydration break (= commercial break van drie minuten).

52 hoofdscheidsrechters, 88 assistent-scheidsrechters en 30 VAR-assistenten (videoscheidsrechters)

Aangepaste spelregels om tijdrekken te voorkomen

Hydration break (= commercial break van drie minuten).

In de VARAgids nummer 24 die een WK Voetbal special had opgenomen in haar TV/Radiogids. Daarin een interview met Xander van der Wulp (Hoofdredacteur NOS Sport). De hydration breaks (= drinkpauzes), die de FIFA verplicht stelt vanwege de hitte in de stadions van 3 minuten biedt kansen voor de deelnemende omroepen. De pauzes worden gehouden rondom minuut 22 en 67. De omroepen kunnen de 3 minuten ‘verkopen’ als reclametijd. Tijdens de meest interessante wedstrijden bijvoorbeeld van Oranje zijn de tarieven het hoogste. In overleg met de STER en de NPO heeft de NOS besloten om 1,5 minuut reclame uit te zenden. Zo worden de hoge prijzen van uitzendrechten aan de FIFA voor een gedeelte gecompenseerd door het bedrijfsleven. De UEFA heeft al gemeld dat ze deze drinkpauze niet zal overnemen van de FIFA. UEFA ziet er niets in om de wedstrijd te verdelen in ‘4 kwarten’.

De nieuwe drinkpauzes op het WK hebben een opvallend bijeffect: terwijl de spelers even naar de waterfles grijpen, gaan veel Oranjefans thuis richting het toilet. Met als gevolg dat het waterverbruik in Noord-Holland plotseling piekt. Zo sterk zelfs, dat de pompen het maar net kunnen verwerken. Aldus een woordvoerder van de PWN.

Weinig WK Voetbal 2026 postzegels ?

Er zijn tot nu toe weinig WK Voetbal 2026 postzegels verschenen. Zelfs van de organiserende landen. Canada heeft niets uitgegeven en USA heeft wel een postzegel uitgegeven maar geen enkele verwijzing naar de WK Voetbal 2026 of met FIFA World Cup 2026 of met het logo van de WK Voetbal. Mexico heeft wel veel postzegels uitgegeven (zie vorige blog) en Google maar.

Reactie van een USA verzamelaar: Het gebruik van namen, afbeeldingen, gelijkenissen, handelsmerken en aanverwante intellectuele eigendomsrechten is de afgelopen ruim dertig jaar drastisch veranderd. Het is niet verwonderlijk dat de FIFA een licentie en royaltybetaling vereist voor het gebruik van haar naam en handelsmerk in verband met het wereldkampioenschap voetbal. Van elke andere organisatie (of elk individu, of de nalatenschap van een individu…) zou hetzelfde worden verwacht. Om het voetbal in Noord-Amerika te eren of te promoten, ontwierp de USPS een postzegel zonder elementen waarvoor royalty’s betaald hadden moeten worden.

Mascottes

De officiële mascottes van het FIFA Wereldkampioenschap voetbal 2026 zijn Maple, Zayu en Clutch. De drie mascottes werden op 25 september 2025 gepresenteerd en vertegenwoordigen de drie gastlanden: Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Maple is een antropomorfe eland en staat symbool voor Canada. De mascotte draagt een rood tenue en is geïnspireerd op het esdoornblad, een belangrijk nationaal symbool van het land.

Zayu is een antropomorfe jaguar en vertegenwoordigt Mexico. De mascotte draagt groen en verwijst naar de culturele en historische betekenis van de jaguar in Meso-Amerikaanse beschavingen.

Clutch is een antropomorfe Amerikaanse zeearend en vertegenwoordigt de Verenigde Staten. De mascotte draagt een blauw tenue en symboliseert onder meer moed, leiderschap en nationale trots.

De drie mascottes vormen samen een symbolisch trio dat de samenwerking tussen de drie organiserende landen en de diversiteit van het toernooi moet benadrukken.

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