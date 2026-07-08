WK Voetbal 2026: Canada

Het organiseren land is uit de competitie in de knock-out fase door 3-0 verlies tegen Marokko. Wat hebben we genoten van het soccer elftal van Canada. Voetbal is na ijshockey een populaire sport geworden in Canada, vooral voor de jongeren. Er zijn meer jongeren die opgeven voor voetbalclubs dan voor ijshockeyclubs. IJshockey is een dure sport dan voetbal. Maar wat weet u van de iconen van Canada zoals de Maple Leaf en de Ahornsiroop?

Canada en vlag

De hoofdstad van Canada is Ottawa en de grootste steden zijn Toronto, Montréal, Vancouver en Calgary. Canada is met een oppervlakte van 9.984.670 km² op Rusland na het grootste land ter wereld. De naam Canada is afgeleid van het Iroquois woord kanata, wat nederzetting betekent. Het land werd al duizenden jaren bewoond door indianen en inuit voordat het vanaf de 16e eeuw door de Europeanen, met name Fransen en Engelsen, werd verkend en gekoloniseerd. Frankrijk raakte in 1763 zijn kolonie Nieuw-Frankrijk kwijt aan de Engelsen. In 1867 vormden vier Engelse koloniën de Canadese Confederatie. Met het Statuut van Westminster in 1931 kreeg Canada meer autonomie binnen het Britse Rijk en in 1982 werd het land door de Canada Act ook formeel geheel onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.

Canada is een federale staat met 10 provincies en 3 territoria en een parlementaire constitutionele monarchie (een Commonwealth realm). Het staatshoofd van Canada is koning Charles III die in Canada wordt vertegenwoordigd door de gouverneur-generaal terwijl het hoofd van de regering de premier is. Het is een tweetalig land waar zowel Engels als Frans een officiële status heeft. Canada is lid van het Gemenebest van Naties, APEC, OAS, de VN, de Francophonie en de NAVO.

De huidige vlag van Canada, ook bekend als de Maple Leaf Flag (“Esdoornbladvlag”) en in het Frans l’Unifolié (“De eenbladige”), is de nationale vlag van Canada. Hij is rood met een wit vierkant in het midden, met daarin een rood gestileerd esdoornblad met elf punten.

In 1964 richtte premier Lester Bowles Pearson een comité op om de voortdurende problematiek aangaande het gebrek aan een officiële Canadese vlag op te lossen. Hierdoor ontstond een groot debat omtrent het vervangen van de Union Flag. Uit drie keuzemogelijkheden werd het ontwerp met een esdoornblad van George Stanley, gebaseerd op de vlag van het Royal Military College of Canada, geselecteerd. De vlag werd voor het eerst gehesen op 15 februari 1965. Deze dag is een nationale feestdag geworden en staat bekend als National Flag of Canada Day.

De Canadese Rode Vaandel was onofficieel in gebruik sinds de jaren 1890 en werd in 1945 goedgekeurd voor gebruik “op elke plaats of gelegenheid die het wenselijk maken om een kenmerkende Canadese vlag op te hijsen”. Naast de Esdoornbladvlag heeft in Canada ook de vlag van het Verenigd Koninkrijk (Royal Union Flag in Canada) een officiële status. Deze vlag symboliseert de band met het Gemenebest van Naties en de Britse Kroon: de Britse vorst is ook het staatshoofd van Canada. De Britse vlag maakt ook onderdeel uit van verschillende Canadese provincievlaggen.

Er is geen wet die voorschrijft hoe men met de nationale vlag moet omgaan, maar er zijn afspraken en protocollen als leidraad voor het weergeven van de vlag en haar plaats in de rangorde, waarin het voorrang krijgt over voornoemde en de meeste overige vlaggen. Allerlei vlaggen gemaakt voor Canadese functionarissen, overheidsinstanties en strijdkrachten bevatten op een of andere manier het motief met een esdoornblad, ofwel door de Canadese vlag in een kanton te hebben afgebeeld, ofwel door het gebruik van esdoornbladeren in het ontwerp.

Siroopseizoen, de zoete lentetraditie van Quebec

Het is fantastisch dat Canada Post de tradities van het maken van ahornsiroop in heel Canada eert met deze prachtige nieuwe postzegels met daarop het iconische ronde siroopblik uit Quebec. Canada Post heeft op 19 maart 2026 twee postzegels uitgegeven ter ere van de suikerhutten waar het sap wordt gekookt om ahornsiroop te maken.

“De levendige beelden, geluiden en geuren van het suikerseizoen komen rond het voorjaar tot leven in de suikerhutten in heel Quebec”, aldus Canada Post. “De tradities rond het suikerseizoen vormen zo’n integraal onderdeel van de Quebecse cultuur en identiteit dat ze zijn aangewezen als onderdeel van het immateriële erfgoed van de provincie.”

De postzegels met vast tarief (momenteel $1,24) worden uitgegeven als twee naast elkaar geplaatste exemplaren in een boekje van zes. De postzegels zijn aan de zijkanten geperforeerd en hebben een gebogen boven- en onderkant, waardoor ze de vorm aannemen van ahornsiroopblikken, een verwijzing naar de tradities van de suikerhutten.

Postzegelboekje met afbeeldingen van het interieur van esdoornsuikerhutten.

De illustraties op het etiket van de blikken tonen zowel een buiten- als een binnentafereel. “Geïnspireerd door populaire, commerciële en reclamekunst uit de jaren 40 en 50, roepen de illustraties kleurrijke scènes op van mensen die samen genieten van maaltijden en tijd doorbrengen in de buitenlucht”, aldus Canada Post. Elk voorjaar wordt het sap van de suikerahornbomen naar de suikerhutten gebracht om te worden ingekookt tot siroop. Dit proces bepaalt het suikerseizoen in Quebec, waar meer dan 90 procent van de Canadese ahornsiroop wordt geproduceerd. Hoewel de huidige tradities rondom suikerhutten bijna twee eeuwen teruggaan, legde Canada Post uit dat ahornsiroop al bestond vóór de Europese kolonisatie. Inheemse volkeren produceerden het al en deelden hun kennis met de eerste Franse kolonisten.