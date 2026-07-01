WK Voetbal 2026: Canada, Mexico en USA

Het FIFA wereldkampioenschap voetbal 2026 is de 23ste editie van een internationaal voetbaltoernooi tussen de nationale mannenteams van landen die aangesloten zijn bij de FIFA. Het evenement wordt gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Het toernooi vindt plaats van 11 juni tot en met 19 juli 2026.

Algemeen

Dit is de eerste editie waarbij 48 landen actief zijn op het eindtoernooi. Die landen werden bij aanvang verdeeld over twaalf groepen van vier landen waarvan de nummers 1, 2 en acht nummers 3 doorgaan naar de zestiendefinales. Het is het eerste wereldkampioenschap dat in drie landen georganiseerd wordt. Het eindtoernooi duurt 40 dagen en er worden 104 wedstrijden gespeeld.

Curaçao, Jordanië, Kaapverdië en Oezbekistan maken deze editie hun debuut op een wereldkampioenschap. Congo-Kinshasa en Haïti doen voor het eerst sinds 1974 mee, Irak voor het eerst sinds 1986. Voor Noorwegen, Oostenrijk en Schotland is het de eerste deelname sinds 1998. Voor Zuid-Afrika is dit het eerste toernooi sinds 2002 waarvoor ze zich wisten te kwalificeren (in 2010 deden ze mee omdat ze het toernooi organiseerden). Voor Qatar, het gastland van 2022, is het de eerste (zelfstandige) kwalificatie ooit nadat ze als gastland automatisch waren geplaatst bij het vorige toernooi. In vergelijking met 2022 doen er aan dit toernooi 26 landen mee die zich bij de vorige editie ook hadden gekwalificeerd.

Wedstrijdbal

De officiële wedstrijdbal is de Adidas Trionda. De bal werd op 2 oktober 2025 officieel gepresenteerd door de FIFA en fabrikant Adidas. De naam Trionda is afgeleid van de woorden tri (drie) en onda (Spaans voor golf), waarmee wordt verwezen naar de drie gastlanden van het toernooi: Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Het ontwerp van de bal is gebaseerd op een combinatie van rood, groen en blauw, die elk een van de organiserende landen vertegenwoordigen. Daarnaast bevat de bal visuele elementen en reliëfpatronen met nationale symbolen, zoals een esdoornblad voor Canada, een adelaar voor Mexico en een ster voor de Verenigde Staten. Gouden accenten verwijzen naar de FIFA Wereldbeker. De Trionda heeft een innovatieve constructie met slechts vier thermisch verbonden panelen, het laagste aantal ooit voor een WK-bal. Dit ontwerp is bedoeld om de aerodynamica, vluchtstabiliteit en controle te verbeteren.

Net als bij de vorige editie van het WK beschikt de bal over zogeheten “connected ball technology”, waarbij een sensor in de bal realtime gegevens doorstuurt naar het videoscheidsrechtersysteem (VAR) om beslissingen te ondersteunen.

Stadions

Nadat bekend was geworden dat de Verenigde Staten, Mexico en Canada gezamenlijk dit wereldkampioenschap wilden organiseren werd op 15 augustus 2017 een lijst vrijgegeven met daarin de steden en stadions die in aanmerking komen als gaststad. In totaal stonden er op die lijst 49 stadions en 44 steden. Van deze lijst wil het comité er 20 tot 25 in het officiële bid dat in maart 2018 naar de FIFA moet worden gestuurd.[10] In de maanden erna werd het aantal stadions teruggebracht. Op 7 september 2017 waren het nog 44 stadions in 41 steden. Op 4 oktober 2017 waren het nog 32 gaststeden, waarvan vier in Canada, drie in Mexico en de overige 25 in de Verenigde Staten. Op 14 maart 2018 haakten een aantal steden vrijwillig af als gaststeden en het aantal stadions was toen 23.

Op 16 juni 2022 werden de definitieve gaststeden en stadions bekendgemaakt door de FIFA. In totaal worden er zestien stadions gebruikt voor het wereldkampioenschap. Twee van die stadions bevinden zich in Canada, drie in Mexico en elf in de Verenigde Staten. De openingswedstrijd vond plaats in het Aztekenstadion in Mexico.

Tijdens het WK worden de stadions tijdelijk met een andere naam aangeduid. Volgens de FIFA-regels mogen sponsors die niets met het WK te maken hebben namelijk niet in beeld komen. De stadions, die veel de namen van bedrijven droegen, worden tijdelijk omgedoopt tot neutrale namen. Voornamelijk de plaatsnaam met erachter het woord ‘Stadium’.

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