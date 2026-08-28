WK Hockey 2026 in Nederland en in België

Het belooft een mooie sportzomer te worden! Naast het WK Voetbal maken we ons ook op voor het WK Hockey voor mannen en vrouwen, dat van 15 tot en met 30 augustus 2026 plaatsvindt in België en Nederland. In België worden de wedstrijden gespeeld in Waver, in Nederland reizen de hockeyers af naar Amstelveen. Het worden spannende weken: zowel de Red Panthers (vrouwenteam, België) als de Red Lions (mannenteam, België) doen het internationaal goed. De Nederlandse mannen wonnen voor het laatst de wereldtitel in 1998 (1998, Utrecht), de Nederlandse vrouwen voor het laatst in 2022 (2022, Amstelveen / Terrassa). Op de wereldranglijst blijft het spannend: het is dan ook nog gissen hoe de top eruit ziet na het WK Hockey en wie zich de absolute nummer 1 mag noemen.

Het wereldkampioenschap hockey mannen en vrouwen wordt georganiseerd onder auspiciën van de Internationale Hockey Federatie (FIH). Het toernooi vindt plaats van 15 tot en met 30 augustus 2026 in Waver (België) en Amstelveen (Nederland). Het vrouwentoernooi wordt gelijktijdig in dezelfde speelsteden georganiseerd. Het is de eerste keer dat het WK in België plaatsvindt en de vierde (mannentoernooi) tot vijfde (vrouwentoernooi) keer dat het in Nederland wordt gehouden. Eerdere WK’s mannen werden gehouden in Nederland in 1973, 1998 en 2014. De hockey mannen werden voor het laatst wereldkampioen in 1998.

Nederland heeft hockey postzegels uitgegeven in 1956 (Olympiade Melbourne), 1973 (Wereldbeker hockey en een landentoernooi voor dames te Amstelveen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)), 1998 (100 jaar KNHB). De afbeeldingen zijn van Delpher.nl: 1956 (definitief ontwerp), 1973 (schetsen voor de uitgifte) en 1998 (alternatief ontwerp). In 2022 is uitgegeven een velletje uit de serie Typisch Nederlands (sporten), dameshockey (FDC). In 2022 werd ook de WK Hockey vrouwen georganiseerd in Nederland en Spanje.

30 jaar sponsor hockeybond van Rabobank

In 1998 werd het 100-jarig jubileum van de KNHB gevierd en kwam een speciale zegel uit. Tegelijk werden de Nederlandse mannen wereldkampioen in 1998 (voor de laatste keer). De definitieve zegel van 100 jaar KNHB ziet u ook hieronder.

In 1998 bestond de Rabobank ook 100 jaar. Een speciale postzegel kwam ook uit voor dit jubileum. Ik vind zelf dit ontwerp niet erg geslaagd als Rabobank postzegel. Het logo van de bank ontbreekt en er worden letters over foto’s heen geprojecteerd waardoor de zegel een rommelig indruk maakt. Zie mijn eerdere blog: https://www.freestampmagazine.nl/beeldtaal-rabobank-1898/

Waarom is de Rabobank al 30 jaar sponsor van de hockeybond? Volgens de directie van de Rabobank: Hockey verbindt, daar is het partnerschap tussen de hockeybond en Rabobank al 30 jaar een voorbeeld van. Ook parallellen zijn te zien: hoogspanning, presteren onder druk, psychologie, focus, inspireren en motiveren. Zaken die ook voorkomen in de bestuurskamer van de bank. Vanaf 1998 toen het WK in Utrecht werd gehouden, zetelt ook het hoofdkantoor van de Rabobank, werd de bank sponsor. Ook speelde mee dat hockey groeide van een elitaire sport tot een brede familiesport. De maatschappelijke kant past bij het beleid van de Rabobank. Daarom zijn we na 30 jaar nog steeds sponsor van de hockeybond.

Meer info:

WK Hockey 2026, TeamNL: https://www.teamnl.org/toernooien/wk-hockey-2026

WK Hockey 2026: https://hockeyworldcup2026.nl/

Klik hier om postzegels met hockey te bekijken in freestampcatalogue.