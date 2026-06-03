Welkom op Freestampmagazine

Freestampmagazine is de voortzetting van ons Engelstalige blog en het Nederlandstalige Postzegelblog. Het platform is nu beschikbaar in zes talen, met plannen om dit aantal verder uit te breiden. Ons doel is om van Freestampmagazine een internationaal platform te maken voor filatelisten van over de hele wereld. Je kunt blogs publiceren in je eigen taal; deze worden vervolgens automatisch vertaald zodat ze een wereldwijd publiek bereiken.

Freestampmagazine is opgericht en wordt gesponsord door PostBeeld in Haarlem. Als postzegelhandel willen wij meer doen dan alleen postzegels kopen en verkopen. Wij zetten ons actief in voor de promotie van de filatelie wereldwijd. Dat doen wij onder meer via Freestampmagazine en via Freestampcatalogue, onze internationale postzegelcatalogus.

In het nieuwe Freestampmagazine zijn al duizenden eerder gepubliceerde artikelen opgenomen, waaronder de volledige collectie van Postzegelblog.nl. Daarmee beschikt u direct over een uitgebreide bron van kennis en informatie.

Maar minstens zo belangrijk is wat ú te vertellen heeft. Wij nodigen filatelisten uit de hele wereld uit om hun kennis, ervaringen en verhalen te delen. Maak eenvoudig uw eigen blog aan via de knop aan de rechterzijde en draag bij aan een wereldwijd netwerk van postzegelliefhebbers.

Rob Smit, eigenaar PostBeeld.com