Wat is er zoal verstopt in de Rabobank-postzegel?

In de structuur en opbouw van de weinig aansprekende Rabo-bank-postzegel heeft grafisch ontwerper Gerard Unger toch op bijzonder originele wijze verschillende activiteiten en bijzonderheden van de Rabobank ‘verstopt’. Zodra je inhoudelijk kennis van de versluierde verbeeldingen hebt van diverse bankwerkzaamheden, zie je ook met geheel andere ogen, wellicht met verwonderde-ogen-als-kenner, naar de postzegel.

De scheve letterstand van het cursief afgedrukte woord ‘Rabobank’ verbeeldt de verandering, groei en dynamiek van de bank door de jaren heen.

1) Rabobank-postzegel: veelzeggende afbeeldingen

De samenwerking of het coöperatieve van de Rabobank speelt zich op financieel gebied af tussen bank en mensen / klanten. De drie geel gekleurde vlakken zijn alle gevuld met personen. Het kleinste vak bevat een gering aantal mensen in tegenstelling tot het grootste.

Het verschil in oppervlakte van de drie vlakken illustreert de financiële groei van de bank, maar tegelijk ook de toename van het aantal deelnemende personen, die betrokken zijn bij financiële activiteiten van de bank.

De ‘oppervlakte-vergrotings-methode’ komt qua duidelijkheid / verhoudingen op originele wijze geheel overeen met die van verticale staafgrafieken. De lengte en breedte van het kleine vierkant komt overeen met die van de rechthoek, terwijl de breedte ervan weer overeenkomt met die van het grootste rechthoekige vlak. Met andere woorden de omvang en groei komen voort uit financiële activiteiten van voorgaande jaren.

2) Rabobank-postzegel: veelzeggende typografie

In het typografische deel is door de cijfermatige opstelling van getallen en letters recht onder elkaar overzichtelijkheid aanwezig. De breedte van de drie ‘typografische’ vlakken is gelijk. Daarmee wordt jarenlang de consequent doorgevoerde en betrouwbare cijferkundige cijfer- en rekenmethode van de Rabobank aangeduid.

Verwonderlijk is de hoofdletter ‘J’ met krul aan de onderkant van het woord JAAR, die in te groot formaat ten opzichte van de andere hoofdletters is opgevoerd.

2a) Rabo-logo: inhoudelijk veelzeggend

Op het Rabo-logo staat rechtop met de borst naar voren een lopende persoon, die met z’n schaduw doelgericht over de cirkelvormige zonnewijzer naar voren naar je toeloopt. Door stand, houding en activiteit komt de figuur overtuigend, betrokken en betrouwbaar over in de cirkelgang van de jaargetijden, jaren en leven. Hij heeft middels de schaduw op de zonnewijzerplaat op symbolisch-figuurlijke wijze grip en controle op het verloop en de ontwikkeling der dingen in de toekomst.

De blauwe logo-kleur heeft met water, lucht en firmament te maken, maar ook met trouw. Oranje als nationale kleur verwijst naar ons land en straalt warmte, initiatief en creativiteit uit.

Dit logo-ontwerp met slechts één persoon is in 1994 tot stand gekomen. Deze ene persoon (als deel van een gemeenschap van leden) vertegenwoordigt de samenwerking van de Nederlandse boer op het platteland met de Rabobank op financieel-economisch gebied.

2b) Aanvrager betaalt wel, maar bepaalt niet!

Jaren geleden toen de postzegel zijn frankeerfunctie nog volop uitvoerde, was het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk bij een bedrijfsjubileum een verzoek in te dienen om een of meerdere jubileumpostzegels uit te geven.

Bij het 100-jarige bestaan van de Rabobank in 1998 vroeg de bank bij PTT een postzegelemissie aan. Bij toestemming golden voorwaarden: “De aanvrager betaalt, maar bepaalt niet!”

De praktische uitvoering van deze stelling betekent dat de ontwerper in samenspraak met PTT de vormgeving en uitvoering van de emissie volledig bepaalt.

De ontwerper verdiept zich in de ins and outs van de Rabobank en maakt daarbij o.a. dankbaar gebruikt van de kleurkeuze van het Rabo-logo en voegt daar groen aan toe als verwijzer naar grasland.

De Rabobank is in 1972 uit een fusie van Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank ontstaan.

Gelobde DE-logo met beide DE-wrijf-&-ruik-postzegels èn de geweldig grote koffiekop nabij de rotonde van Joure, de plaats waarin Douwe Egberts zijn koffiebranderij in 1753 startte, inmid-dels al 273 jaren geleden.

Grafisch ontwerper Anthon Beeke heeft bij de Douwe Egberts-postzegels ook dankbaar gebruik gemaakt van de rode kleur van de gelobde cirkelvorm van het DE-logo.

Het gebruik van het logo van Rabobank en DE-koffieproducent op postzegels bij voorbeeld is niet toegestaan. Het postbedrijf wil beslist niet als reclamevoerder voor het bedrijfsleven als RABO en DE functioneren.

Opmerkelijke bijzonderheid is de verbeelding van de ‘beweeglijke’ koffie-aroma boven het koffie-kopje. Meermalen is de vorm van de koffieboon in het kopje en de achtergrond aanwezig. De gou-den stipjes op de 2e postzegel symboliseren de tinteling en oppeppende werking van de koffie.

3) Friederich Wilhelm Raiffeisen en Rabobank

De coöperatieve gedachte is onder leiding van Friederich Wilhelm Raiffeisen (1818 – 1888) als grondlegger al in 1864 in Duitsland ‘geboren’ als Raiffeisen-Bank en pas in 1898 naar ons land ’geëxporteerd’. Hiermee is ook meteen RABO als afkorting verklaarbaar door de wijze, waarop de woorden RAiffeisenbank en Boerenleen-bank met en zonder hoofdletters geschreven worden.

Op de achtergrond van Raiffeisen op de Duitse Raiffeisen-herdenkingspostzegel is geploegd akkerland afgebeeld.

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