Vrouwen uit 1926

Vraag een willekeurig iemand wie naar zijn of haar mening de meest afgebeelde vrouw ter wereld is en waarschijnlijk zullen de meesten Marilyn Monroe noemen.

Stel dezelfde vraag echter aan een postzegelverzamelaar en het antwoord zal Koningin Elizabeth II zijn.

Toeval of niet, maar beiden zijn in 1926 geboren. Koningin Elizabeth op 21 april en Marilyn Monroe op 1 juni.

Marilyn Monroe en koningin Elizabeth II zijn waarschijnlijk de twee meest afgebeelde vrouwen van de moderne tijd. Terwijl Monroe een wereldwijd icoon van film en populaire cultuur werd, verscheen Elizabeth II gedurende haar recordlange regeerperiode op miljoenen postzegels, munten en bankbiljetten. Hun beeltenissen zijn daardoor overal ter wereld herkenbaar geworden.

Hoewel zij uit totaal verschillende werelden kwamen, hebben Marilyn Monroe en koningin Elizabeth II elkaar één keer ontmoet. Dat gebeurde op 29 oktober 1956 tijdens een filmpremière in Londen. Zij waren toen beiden 30 jaar oud.

Klik hier om voorradige Marilyn Monroe postzegels te bekijken bij PostBeeld.