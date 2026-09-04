vóór de NVPH Nederland catalogus

Volgende week verschijnt een nieuwe catalogus Nederland (lees daar hier meer over). De eerste NVPH catalogus verscheen in 1934, Zes jaar na de oprichting van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren.

De informatie voor die catalogus kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Al meer dan 50 jaar werd er veel onderzocht en geschreven over postzegels van Nederland en overzee (toen nog Koloniën) in tijdschriften.

Handelaren maakten prijslijsten van hun voorraad die steeds mooier en uitgebreider werden. In Nederland waren o.a. Hekker in Amsterdam, Keiser in Den Haag en Correljé in Utrecht wat dat betreft toonaangevend en vormden gedeeltelijk de basis voor de eerste NVPH catalogus.

De introductie van de NVPH catalogus maakte de postzegel(ruil)handel vooral ook eenvoudiger door de nummering. Veel handelaren gebruikten tot die tijd Yvert nummering, maar sommigen ook een eigen nummering.

Twee bladzijden uit de catalogus van Hekker uit 1929.

De eerste bladzijde met Nederland in de Yvert catalogus van 1925.

Belangrijk bij de komst van de NVPH catalogus is de compleetheid van informatie. Handelaren vermeldden in hun prijscatalogi uiteraard voornamelijk de postzegels die ze konden aanbieden. De NVPH catalogus vulde de informatie aan met die uit de leidraad waardoor plotseling voor een veel groter publiek zichtbaar werd welke variaties er bestonden. En dat tevens met een richtprijs waardoor de verschillen in zeldzaamheid beter zichtbaar werden.

Een goede voorbeeld is de emissie 1867, waarbij tot dan toe in de meeste catalogi alleen de grove tanding werd onderscheiden en nu plotseling een hele reeks verschillende tandingen gecatalogiseerd werd. Datzelfde bij vele andere uitgaven zowel van Nederland als overzee.

In het voorwoord van de eerste editie wordt melding gemaakt van de catalogisering van de eerste emissie door S. Wolff de Beer. Pagina’s met plaatkenmerken (die later weer deels uit de NVPH catalogus verdwenen zijn) leidden tot het tot dan toe meest complete aangetroffen overzicht in een catalogus.

De eerste NVPH catalogus was een revolutionaire uitgave die ongetwijfeld het verzamelen in Nederland een behoorlijke boost gegeven heeft. Met name in de laatste 20 jaar presenteert de NVPH telkens weer een nieuwe catalogus met niet eerder opgenomen, of verbeterde informatie waardoor de huidige catalogus beter dan ooit is.

De nieuwe Nederland catalogus 2027 is daar ook weer een voorbeeld van. Nu o.a. door opname van Sandd zegels. Het ene jaar verschijnt een editie Nederland en Overzee. Het andere jaar met alleen Nederland. Daar waar vroeger de catalogus met alleen Nederland een vereenvoudigde uitgave was is nu de inhoud gelijk aan de Speciale catalogus met alle variaties erin.

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