Van Gogh, al onze schilderijen in Otterlo

Voor het eerst sinds 1984 zie je alle 88 schilderijen van Vincent van Gogh (1853-1890) uit de Kröller-Müllercollectie. In deze Van Goghtentoonstelling ontdek je hoe geloof, hoop en liefde zijn leven en werk beïnvloeden. Een aanrader voor Van Goghliefhebbers. Te zien in Kröller-Müller Museum, Otterlo tot en met 3 januari 2027. Er is veel reclame gemaakt in de Belgische en Duitse kunstmagazines, dus kan het op sommige dagen druk zijn tijdens de expo. Reservering met starttijd is nodig.

Geloof, hoop en liefde

De Kröller-Müllercollectie telt 88 schilderijen van Vincent van Gogh. Helene Kröller-Müller, stichter van het museum, bracht het grootste deel hiervan tussen 1908 en 1930 bij elkaar. In de tentoonstelling zie je alle schilderijen met als basis de drie goddelijke deugden: geloof, hoop en liefde. Deze drie thema’s spelen een hoofdrol in Van Goghs leven en werk. Hij zoekt naar een kunstvorm die ontstaat uit zijn persoonlijke worstelingen. Daarmee hoopt hij anderen troost en hoop te bieden.

Van prediker naar kunstenaar

Vincent van Gogh noemt de drie deugden in de eerste preek die hij op zondag 29 oktober 1876 in de Wesleyan Methodist Church in Richmond houdt. Na verschillende mislukte pogingen van Van Gogh om prediker te worden, kiest hij op aanraden van zijn broer Theo voor het kunstenaarschap. Van Gogh blijft de waarden trouw, maar brengt ze voortaan tot uiting via zijn kunst. Daarmee wil hij mensen op een andere manier verlichting bieden.

Vincents blik op de wereld

Van Gogh werkt een tijd als loopjongen bij de internationale kunsthandel van zijn oom, Goupil & Cie. Daardoor heeft hij een brede kennis van de kunstgeschiedenis. Hij is zich sterk bewust van de invloed die kunst heeft, niet alleen op het hier en nu maar ook op de toekomst. Hij bewondert kunstenaars die het talent hebben om alledaagse gebeurtenissen en de wereld om hen heen – de mens en de natuur – te verbeelden. Hoe zij persoonlijke reflecties omzetten in kunst vol symboliek en betekenis. Dit inspireert Van Gogh in zijn eigen missie: via zijn schilderijen deelt hij zijn persoonlijke kijk op het leven. Tegelijkertijd zoekt hij een manier om de wereld te verduidelijken. Zo laat hij zien dat hij een wegbereider van de moderne kunst is.

Van Gogh – voor iedereen

Kunst is alleen om naar te kijken. Of toch niet? Tijdens de tentoonstelling kun je het schilderij Brug te Arles van Vincent van Gogh zien, voelen én horen. Met een speciaal voelmeubel vertellen we het verhaal van Brug te Arles op een andere manier. Zo kunnen ook bezoekers met een visuele beperking van het kunstwerk genieten. Je kijkt van dichtbij naar bijzondere details uit het schilderij en voelt de brug met je handen. Ook luister je met een koptelefoon naar een beeldbeschrijving van het schilderij en laat je je meevoeren naar Frankrijk.

Bron: KMM.nl

Meer info:

Van Gogh, al onze schilderijen, tot en met 3 januari 2027:

https://www.krollermuller.nl/nl/nu-te-doen/tentoonstellingen/van-gogh-al-onze-schilderijen

Recente en oudere musea blogs: https://www.freestampmagazine.nl/tag/made-in-holland/