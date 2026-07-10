Unieke identificatie Rouwpostzegel Nederland Prio

Op zondag 12 juli 2026 brengt PostNL op een uitzonderlijke uitgiftedag de Rouwpostzegel Nederland Prio uit. Deze zelfklevende zegel heeft Prio als waardeaanduiding in plaats van 1. Door de datamatrixcode aan de rechterzijde van de vierkante basisafbeelding is dit de eerste rechthoekige rouwpostzegel van Nederland.

De eerste-dag-stempel is als bijzonderheid op 12 juli gedateerd, op de dag dat niet op postkantoren gewerkt wordt.

Aparte procedure

Tijdens het sorteerproces worden de codes automatisch gescand. Daarmee wordt de rouwbrief in het PostNL-netwerk meteen herkend en met voorrang behandeld.

Rouwpost gefrankeerd met een Rouwpostzegel Nederland Prio worden dus met prioriteit of voorrang behandeld. Het poststuk wordt de volgende dag bezorgd door de pakketbezorger van maandag tot en met zaterdag.

Rouwkaarten gebundeld in een speciale verzamelenvelop of een losse rouwkaart mèt Prio Rouwzegel dienen aan een balie van een postkantoor of Business Points van PostNL afgegeven te worden.

Bijzonderheden Rouwpostzegel Nederland Prio

De toegevoegde datamatrixscode (verticaal, smal & rechthoekig) staat los van het schemerblauwe basis-ontwerp.

Deze code is een 2D-barcode met zwarte en witte blokjes. In tegenstelling tot een traditionele barcode kan deze code veel meer informatie bevatten zoals producttype, productiebatch, veilig-heidskenmerken of serienummers.

Een bijzonderheid van deze datamatrixcode is dat ze verschillen in opstelling van witte en zwarte blokjes. Met andere woorden er bestaan geen postzegels met dezelfde code *).

De schemerblauwe Rouwzegel Nederland Prio bezit een zweem van paars, maar is toch overwegend blauw als gedempte kleur.

In de postzegel zijn veiligheidsinsnijdingen aangebracht, die volgens het persbericht “als belangrijk echtheidskenmerk dienen”. Waarom en om welke redenen die insnijdingen zijn aangebracht wordt niets vermeld.

In het vlak met rondom gedeeltelijke insnijdingen (gestanst in smalle verticaal en horizontaal rechthoekige vorm met ronde uiteinden) staat in de ene vorm het woord ‘PRIO’, terwijl in het andere niets staat. Bij het verwijderen van de afgestempelde Prio-rouwzegel blijft één van de vormen op het papier van de envelop plakken. Dus voorzichtig afweken om beschadiging van de postzegel te voorkomen.

Technische bijzonderheden: ontwerper Rutger Fuchs uit Amsterdam, uitgiftedatum 12 juli 2026, oplage 500.000 vellen met 20 zelfklevende postzegels per vel, prijs per vel 65,00 euro en per stuk 3,25 euro (woord ‘PRIO’ vervangt frankeerwaarde-aanduiding 1), drukkerij Cartor Security Printers in Wolverhampton in het Verenigd Koninkrijk.

*) Het verschil in codes komt overeen met met die van de groot-formaat kinderpostzegel 2024.

Bijzonderheden eerdere Rouwpostzegels

Grafisch ontwerper Rutger Fuchs kreeg met het ontwerp van de Rouwzegel met talrijke beperkin-gen en voorwaarden te maken, zoals kleuren (geen felle maar gedempte kleuren ) èn verscheiden-heid in geloofsovertuigingen. Ook het gebruik van afbeeldingen en symbolen bleek problematisch te zijn.