Uitgifte 2014: Augarten Porzellan – Wiener Rose

Perfect gevormd, tijdloos mooi en handgemaakt – zo presenteert het wereldberoemde Weense Augarten-porselein zich al bijna 300 jaar. Exquisite koffie- en theeserviezen, stijlvolle vazen ​​en lampen, evenals artistieke beeldjes verrukken verzamelaars en estheten – en dat al generaties lang. Het waardevolle porselein, dat het kenmerkende blauwe schild als keurmerk draagt, wordt ook gebruikt in de dienst van de Republiek Oostenrijk: als serviesgoed in het Hofburgpaleis en de Bondskanselarij, of als speciaal staatsgeschenk bij zeer officiële gelegenheden. Uitgegeven door de Oostenrijkse Post in 2014.

Voor de serie “Klassische Markenzeichen” is een uitzonderlijke porseleinen stempel ontworpen, versierd met de “Wiener Rose”. Van de naturalistische boeketten uit de barokperiode tot neoklassieke bloemmotieven en de speelse rozenmotieven uit de Biedermeier-periode, de roos is sinds de oprichting van de Weense Porseleinfabriek in 1718 een van de belangrijkste motieven voor Weense porseleinschilders. De beroemde “Wiener Rose” stamt uit ontwerpen van de Keizerlijke Manufactuur van rond 1740. In 1924 bewerkte Edwin Breideneichen, jarenlang hoofd van de schilderafdeling, het motief van de Weense Purperroos en paste het aan de smaak van zijn tijd aan: de Art Nouveau. Het resultaat was een gestileerde rozenbloem; nauwkeurig aangebrachte penseelstreken en subtiele schaduwen gaven het een eenvoudige en delicate elegantie, waardoor het een van de meest gewilde ontwerpen van de fabriek werd. Tegenwoordig omvat het assortiment klassieke “Wiener Dekor” een grote verscheidenheid aan porseleinen objecten en geniet het zowel nationaal als internationaal een enorme populariteit.

Voor de productie van een porseleinen postzegel was de ontwikkeling van een uniek proces en gespecialiseerde gereedschappen nodig, aangezien dit de enige manier was om het relatief grote aantal postzegels binnen de gegeven tijd te produceren. Omdat standaard gipsen mallen slechts ongeveer dertig keer gebruikt kunnen worden, werden de postzegels niet gegoten met gietmassa, maar geperst met behulp van een stijvere mal (een zogenaamde “draaimal” of “persmal”). De porseleinen postzegels werden vervolgens gebakken in een proces dat biscuitbakken wordt genoemd, bij 960 graden Celsius gedurende 24 uur, waarna ze werden geglazuurd en opnieuw uitgehard bij een nog hogere temperatuur.

In de porseleinfabriek Augarten in Wenen worden de stukken normaal gesproken met de hand beschilderd. Dat was in dit specifieke geval echter niet mogelijk vanwege de grote oplage en de beperkte tijd. Daarom werd de meest geavanceerde en hoogwaardige druktechniek gebruikt: zeefdruk. Om de kleurechtheid en het contrast van deze bijzondere porseleinen stempel te garanderen, werden de kleuren vervolgens op 820 graden Celsius gebakken.

Bron: www.austria-forum.org

Klik hier om deze postzegel te zien in de PostBeeld webshop.