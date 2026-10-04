PostNL geeft op 7 september 2026 het kaderpostzegelvel Tuinkruiden uit. Op dit kleurrijke kaderpostzegelvel staan tien populaire Nederlandse tuinkruiden, waaronder basilicum, munt, rozemarijn en oregano. De botanisch geïllustreerde kruiden worden omringd door een wilde tuin vol bloemen, planten, insecten en herkenbare elementen uit de keuken.

Op de postzegels staan tien tuinkruiden afgebeeld: basilicum, bieslook, rozemarijn, munt, salie, dragon, peterselie, dille, tijm en oregano. Het zijn in Nederland de tien tuinkruiden die het meest in de keuken worden gebruikt – tuinkruiden worden daarom ook wel keukenkruiden genoemd. Ze zijn alle tien zeer realistisch en vrijstaand afgebeeld en hebben telkens dezelfde achtergrondkleur. Daaromheen is op het postzegelvel een kleurrijke, sfeervolle fantasietuin te zien met een wildere samenstelling van gras, planten, bloemen, insecten en divers kookgerei.

ONTWERP

Postzegelvel

Ontwerper Margot Holtman: ‘Ik dacht eerst aan een gedekte tafel, van bovenaf gezien, met tien borden waarop de tuinkruiden waren afgebeeld. Maar in dat ontwerp miste ik toch het tuinelement. Daarom heb ik op de randen van het postzegelvel een wilde tuin getekend, die ik vrij heb ingevuld, niet alleen met een bij, een vlinder, bloemen en andere natuurlijke elementen. Omdat tuinkruiden in de keuken worden gebruikt, heb ik daar elementen aan toegevoegd die passen bij koken, zoals een garde, een pollepel, een vork, olijfolie en een pepermolen. Aangezien het postzegelvel verschijnt aan het begin van de herfst, heb ik er ook een pan pompoensoep op gezet. De stijl van de tuintekening contrasteert sterk met de botanische tekeningen van de tuinkruiden.’

Postzegels

‘Om te beginnen heb ik de tien kruiden gekozen. Ik ben jarenlang kok geweest naast mijn werk als illustrator. De afgebeelde kruiden worden in Nederland het meeste gebruikt, het hele jaar door. De elfde in die reeks, koriander, is afgevallen. Dat is jammer, maar er zijn nu eenmaal tien postzegels. Ik heb ze heel precies getekend zoals je ze in een moestuintje kunt aantreffen en een lichte groene kleur als achtergrond gebruikt waartegen ze mooi uitkomen.’

Illustraties

‘Sinds een aantal jaren teken ik veel digitaal op de iPad. Op die manier kan ik nog gedetailleerder werken omdat je de tekeningen daarop kunt uitzoomen. Het is nog steeds ambachtelijk werk, ik zet dus al die streepjes in arceringen die ik vaak gebruik zelf, maar wel met de verschillende pennen en penselen van het programma Procreate.’

Typografie

De titel ‘Tuinkruiden’ en de naam van de ontwerper zijn op de iPad geschreven en geven derhalve het handschrift van Margot Holtman weer.

Over de ontwerper

Margot Holtman (1984) maakt gedetailleerde en verfijnde tekeningen, die vaak worden gekenmerkt door de toepassing van veel kruisarceringen. De natuur is haar favoriete onderwerp. Ze behaalde haar bachelor aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en een minor Illustratie in New York aan het Pratt Institute. Daarna nam ze deel aan verschillende residencies, onder andere op Madeira, in New York en in Leipzig. Haar werk is in verschillende groepstentoonstellingen en tijdschriften (Mystical Miles, Tummy Magazine) getoond. Daarnaast werkte zij als kok, tot zij doorbrak met haar illustraties in de rubriek ‘De aard van het beestje’ in de Volkskrant waarvoor Casper Janssen de tekst schreef. Ze kreeg voor het gelijknamige boek dat naar aanleiding van die columns is verschenen de Natuurboekenprijs 2024. Inmiddels illustreert zij vooral kinderboeken, zoals de Das Droog-reeks die ze samen met haar zus Dagmar Holtman maakt, maar ze werkt bijvoorbeeld ook aan een boek voor volwassenen over giftige dieren en planten. Eerder ontwierp zij het postzegelvel Tuininsecten (2024).

Bron: Persbericht PostNL.