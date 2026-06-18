Tongstrelende taartje-postzegels met zoete geur

“Schrijf eens een taartje” als variant op “Stuur eens een kaartje”

Op 28 mei heeft PostNL bekend gemaakt dat vanaf begin juli normale poststukken binnen twee dagen bezorgd zullen worden. Vertaling hiervan in praktische zin? Iedere plaats wordt ‘post-bezorgd-technisch-gehalveerd’. In dag 1 wordt de post in de ene helft van plaats of stad bezorgd en in dag 2 de andere helft. Deze versoepeling maakt het mogelijk dat het frankeertarief onveranderd kan blijven. Met andere woorden het frankeerbedrag van brief of kaart blijft 1,40 euro.

Misschien is de nieuwe emissie ‘Schrijf eens een taartje’ een variant op de slogan ‘Stuur eens een kaartje’. Wellicht spoort de slagzin ‘Schrijf eens een taartje’ de consument aan weer eens een kaartje te versturen na het uitblijven van de traditioneel geworden halfjaarlijkse frankeerprijs-verhogingen.

Emissiegegevens: illustrator-ontwerpster Jose Luis Garcia Lechner uit Amsterdam, 8 juni 2026 eerste dag van uitgifte, verschijningsvorm van het vel met zes zelfklevende postzegels (in vrije vorm-uitvoering), oplage 110.000 vellen, drukkerij Koninklijke Joh. Enschedé B.V. inHaarlem.

Taart-postzegels: kleur- en geurrijk

Op elk van de zes zelfklevende postzegels van het postzegelvel zijn zes vrolijk en feestelijk kleurige taartproducten afgebeeld, die schuin van bovenaf worden gezien op een tafel. De taarten bezitten alle een vrije vorm, die meeloopt met de contouren van het taartproduct en deels met dat van het taartservies.

In tegenstelling tot kleurig Franse, Italiaanse en Spaanse taarten zijn die uit ons land overwegend somber van kleur in bruinen. Vandaar de voorkeur voor buitenlandse taarten. Tussen de postzegels door staan op de velrand diverse tekeningen van ingrediënten en hulpmiddelen om taarten te maken, te presenteren en op te eten.

1) een citroen-meringuetaart (aangesneden) gemaakt van stijfgeklopt eiwit en suiker.

2) een cassata-sicilianna-taart bestaande uit cake, zoete ricotta (kaas) en marsepein.

3) een vijgen-chocoladetaart (aangesneden) komt niet overeen met de werkelijkheid: de taart bezit te veel lagen en vijgen.

Deze drie hele taarten zijn alle op plateaus neergezet. De eerste in ouderwets glazen uitvoering, de volgende op frivool porselein en de laatste op een draaischijf-bewerkt hout.

De kleurigheid van de hoog boven de tafel uitstekende taarten treedt door de contrastwerking van de donkere achtergrond opvallend op de voorgrond.

4) een bramen-bessentaart als taartpunt

5) een mokkataartje

6) een appelroos taartje / gebakje

Deze drie kleine taartjes / gebakjes zijn op een schoteltje terechtgekomen of met blauw lijn- en golfmotief, of met ouderwets bloemmotief compleet met gouden randje of een bordje in modern strakke uitvoering van leisteen. Het taartje staat op een papieren rondel.

Geur-postzegels

Op ingenieuze wijze zijn geurstoffen op microniveau in de drukinkt ingekapseld. Zoete geuren van het gebak komt pas vrij door op iedere postzegel te wrijven.



Eerder verschenen Nederlandse geurzegels zijn zomerzegels 2002 met rozengeur (nvph 2077/82), Douwe Egberts koffie-postzegels 2003 met koffiegeur (nvph 2192/93) en Sinterklaas-postzegels 2013 met speculaasgeur (nvph 3108/12).

Postzegelplaatjes

In de aantrekkelijk en mooi ogende postzegels zijn geen figuurlijke verwijzingen verwerkt gebruikelijk voor Nederlandse postzegels afgezien van de verscheidenheid in oud en modern serviesgoed.