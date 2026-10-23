Time Travel Deals: 1960–1979 met 5–25% korting. Reis terug naar de jaren 60 en 70 en ontdek meer dan 50.000 postzegels met extra voordeel.
Time Travel Deals
Deze week reist PostBeeld door naar de periode 1960 t/m 1979. Ontdek postzegels uit de jaren van grote maatschappelijke en culturele veranderingen en profiteer van 5 tot 25% korting.
En dit weekend wordt het extra interessant: dankzij de overlap met de vorige actieperiode krijg je zowel op postzegels uit 1940 t/m 1959 als uit 1960 t/m 1979 korting.
Dit weekend hebben we bovendien meer dan 50.000 items in de aanbieding! Een uitgelezen moment om eens uitgebreid door ons aanbod te bladeren en nieuwe aanwinsten voor je verzameling te ontdekken.
De tijdreis
16 okt. – 25 okt. 1940 t/m 1959
23 okt. – 1 nov. 1960 t/m 1979
30 okt. – 8 nov. 1980 t/m 1999
6 nov. – 15 nov. 2000 t/m 2019
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