Het is weer zover. Stripliefhebbers uit Nederland en België bezoeken massaal Haarlem dit weekend. Op 30 en 31 mei 2026 verandert Haarlem in één groot podium voor het beeldverhaal tijdens Stripdagen Haarlem. Van het station tot De Koepel en ver daarbuiten, door de hele stad zijn tentoonstellingen, makers en live tekeningen te ontdekken. En in De Koepel de uitgeversbeurs. Twee dagen struinen langs tekenaars en de stripmarkt.

Stripdagen Haarlem 30 en 31 mei 2026: Kritisch Kijken

Stripdagen Haarlem: het grootste festival van de Benelux gewijd aan strips, het beeldverhaal, de graphic novel, kortom de 9e Kunst. Elke twee jaar feestelijk en gratis, met tekenaars van alle generaties in de hoofdrol. In de Koepelgevangenis onze drukbezette beurs voor uitgevers en tekenaars, met debatten, interviews, workshops voor kinderen, jongeren en veel meer. En natuurlijk een reeks tentoonstellingen verspreid over de hele stad, ook in de openbare ruimte. Stripdagen Haarlem is een initiatief van Stichting Beeldverhaal Nederland (SBN). SBN heeft tot doel het bevorderen van de ontwikkeling en de kwaliteit van het Nederlandse beeldverhaal en de daarmee verbonden cultuur in en buiten Nederland.

Thema 2026 – ‘Kritisch Kijken’

?Het beeldverhaal anno 2026 heeft zich ontwikkeld tot ‘de 9e kunst’ en biedt een volwassen en breed scala aan genres voor allerlei publieksgroepen. Steeds opvallender is de rol van de Graphic Novel in de journalistiek, in maatschappijkritiek, geschiedschrijving en activisme. Grote namen als Art Spiegelman en Joe Sacco krijgen steeds meer navolgers, ook in Europa en Nederland. Een andere indrukwekkende trend is de autobiografie of het dagboek in stripvorm. Deze getekende bekentenisliteratuur toont ons persoonlijke en eerlijke verhalen waarin soms zware thema’s aan bod kunnen komen. Dergelijke stripverhalen kunnen bijdragen aan emancipatie en het doorbreken van taboes. Hoog tijd dus om ‘Kritisch Kijken’ als motto te nemen voor Stripdagen Haarlem 2026.

De campagneposter is dit jaar ontworpen door stripmaker Milan Hulsing, winnaar van de Stripschapprijs 2026. Hulsing is onder meer bekend van boeken als Voetsporen, Stad van Klei en de indrukwekkende stripbewerking van De Aanslag van Harry Mulisch. Met zijn herkenbare en verhalende beeldtaal sluit zijn werk naadloos aan bij het festivalthema. De bezoeker wordt als het ware uitgenodigd om met een kritische blik naar de wereld én naar beeldverhalen te kijken.

De beurs in de Koepel

Een belangrijke plek in de programmering van Stripdagen Haarlem wordt ingenomen door de beurs in de Koepel. In en rond de Koepel presenteren zowel gevestigde uitgevers als Small Press uitgevers hun werk aan het publiek, maar ook aan elkaar. Makers maken sinds 2024 vast onderdeel uit van het programma en laten zien hoe ze te werk gaan. De beurs is een interactieve schakel tussen het beeldverhaal en de makers. Dit biedt ook een kans aan jonge makers om ervaring op te doen in het verkopen en om in contact te komen met hun publiek, maar ook andere makers en uitgeverijen.

Het festival

Stripdagen Haarlem mag zichzelf het grootste tweejaarlijkse stripfestival van noordelijk Europa noemen. Het festival positioneert zich als hét hybride festival waar cultuur en evenementbeleving samenkomen: een gratis toegankelijk stadsfestival waar beeldverhalen tot leven komen. Verspreid door de stad ontdekt de bezoeker hoe strips, graphic novels, cartoons en illustraties niet alleen vermaken, maar ook raken, uitdagen en verbinden.

Stripdagen Haarlem werkt nauw samen met de belangrijkste culturele instellingen in de Haarlemse stad. Op meer dan twintig locaties vinden tijdens het festival tentoonstellingen, lezingen, workshops, masterclasses, muziekoptredens en filmvoorstellingen plaats. Tijdens deze achttiende editie van het festival vormt de voormalige koepelgevangenis voor de derde keer het hart van het festival.

Geschiedenis

Het festival heeft voor het eerst plaatsgevonden in 1992 en is opgericht door o.a. Joost Swarte en Martijn Daalder. De Haarlemse publicist en journalist Joost Pollmann, bij velen bekend als De Stripprofessor, organiseerde tussen 1994 en 2014 maar liefst 10 edities van de Haarlemse Stripdagen.

Sinds 2002 wordt er gewerkt op basis van één of meerdere hoofdthema’s waarmee een podium geboden wordt aan beeldverhalen uit een onderbelichte regio of land. In eerdere edities stonden uiteenlopende thema’s centraal, variërend van digitalisering, oorlog en wereldgeschiedenis tot internationale stripculturen en invloedrijke makers.

Thema’s uit voorgaande edities waren onder meer: Strips onder Stroom, Waar Gebeurd, Scandinavië, Wheels & Wallonië (en Brussel), Oost-Europa, Arabische Beeldverhalen & Stripatlas, De Eerste Wereldoorlog, Underground in beeld & De schilder getekend, De Maakbare Mens, Wereldbouwers, Chris Ware en de extra editie rond 80 Jaar Vrijheid.

Huisstijltekenaars door de jaren heen

Voor iedere editie van Stripdagen Haarlem vragen wij een (bekende) illustrator om de huisstijl en het campagnebeeld van het festival vorm te geven. Voorgaande edities waren dit onder meer: Ever Meulen, Martin Lodewijk, René Windig & Eddy de Jong, Hein de Kort, Joost Swarte, Erik Kriek, Barbara Stok, Lamelos, Roel Smit, Joost Veerkamp, Peter van Dongen, Typex, Hanco Kolk, Schwantz (Hans Klaver), Dieter van der Ougstraete, Chris Ware en Erik de Graaf. Voor Stripdagen Haarlem 2026 is het campagnebeeld gemaakt door Milan Hulsing.

IM Dick Matena. De wereld van stripverhaal en literatuur treurt om het overlijden van tekenaar Dick Matena. In een lange en rijke carrière door alle domeinen van het beeldverhaal heeft Matena een onvergetelijk oeuvre tot stand gebracht. Het woord ‘verstripping’ van literatuur hebben we aan hem te danken. Stripdagen Haarlem bewaart bijzondere herinneringen aan de editie van 2004, toen de volledige, door Matena gemaakte reeks tekeningen van Reve’s ‘De Avonden’ te zien was in de monumentale Vleeshal aan de Grote Markt. Gedurende het Stripdagen-weekend lazen vele bekende Haarlemmers en Amsterdammers daar het boek ‘De Avonden’ integraal voor aan het publiek, omringd door Dick’s indrukwekkende originelen. Stripdagen Haarlem denkt in dankbaarheid terug aan Dick Matena en wenst zijn nabestaanden en vrienden alle sterkte toe.

Meer info:

Stripdagen Haarlem 30 en 31 mei 2026: https://www.stripdagenhaarlem.nl/

Eerdere strips blogs: https://www.postzegelblog.nl/tag/strips/