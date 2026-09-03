Souvenir uitgave PostNL

Met enige tegenzin schrijven we een blog over een nieuwe PostNL uitgave. De tegenzin bestaat uit het feit dat hier hier een filatelistisch schadelijke uitgave betreft. Toch schrijven we er over om uitleg te geven en een waarschuwing af te geven.

Waar gaat het om?

Op 7 september 2026 brengt PostNL bovenstaand product op de markt. De frankeerwaarde is tarief 1 (voor binnenlandse poststukken tot 20 gram) ter waarde van € 1.40 dus. De verkoopprijs door PostNL is € 14.95.

Het betreft hier een keramische postzegel in de vorm van een Delfts Blauwe tegel van 5x5cm.

Op zich is daar niets mis mee, PostNL geeft meer souvenirs op deze manier uit, o.a. gouden en zilveren ‘zegels’ met een frankeerwaarde tarief 1 die dan voor €25 of €50 verkocht worden. Wie daar geld aan uit wil geven staat daar vrij in. De NVPH beschouwt dat niet als postzegels en zal ze dus niet opnemen in een catalogus. Ook albummakers doen dat niet.

Met deze uitgave gaat PostNL een stap verder. De uitgave wordt ongevraagd uitgeleverd aan alle abonnees, bovendien is de frankeerwaarde tarief 1 (voor brieven tot 20 gram) nooit haalbaar, want dit stukje keramiek weegt al ruim 21 gram.

Ook een doorgenummerd (leeg) postzegelmapje nr. 724 wordt uitgeleverd aan abonnees van mapjes. Je kunt er dan zelf een bijgevoegd zegel in plakken.

Navraag bij de NVPH leert dat deze uitgave niet als postzegel, maar als souvenir beschouwd wordt en dus niet in de NVPH catalogus zal worden opgenomen. Er wordt dan ook geen officiële NVPH FDC voor uitgegeven. Het schijnt wel dat PostNL hier zelf een FDC voor uitgeeft.

Misschien kunnen lezers met een juridische achtergrond er meer over zeggen, maar het lijkt ons dat het automatisch uitleveren van een product tegen een veelvoud van de frankeerwaarde aan abonnees die een abonnement op postzegeluitgaven hebben en die altijd geleverd krijgen tegen de op dat moment geldende frankeerwaarde, mogelijk juridisch niet houdbaar is.

Overigens is Nederland niet de eerste met een postzegel van keramiek. Oostenrijk gaf onderstaand zegel al uit in 2014 uit. Het grote verschil is echter dat de frankeerwaarde daarbij € 5.90, en het zegel ook daarvoor verkocht werd door de Oostenrijkse post.