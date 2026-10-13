PostNL geeft op 14 oktober 2026 het kaderpostzegelvel Siervogels, kleurrijk en elegant uit, met daarop 10 verschillende postzegels. Deze uitgave vindt plaats ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel, een jaarlijks terugkerend internationaal evenement.

In de meeste landen wordt de Dag van de Postzegel gevierd op de eerste zondag na 9 oktober, de oprichtingsdatum van de Universal Postal Union (UPU). De UPU, ook wel bekend als de Wereldpostunie, stelt de regels vast voor het internationale postverkeer tussen de lidstaten.

Sinds 2009 werd deze dag door PostNL gevierd met de uitgifte van een postzegelvel waarvan het ontwerp was gebaseerd op markante Nederlandse postzegels uit het verleden. Zo werd in 2025 een postzegelvel uitgegeven dat een eigentijds ontwerp was van de Tooropzegels uit 1923. PostNL heeft besloten met ingang van dit jaar te stoppen met het teruggrijpen op oude postzegels als vast jaarlijks terugkerend fenomeen, maar blijft uiteraard wel de Dag van de Postzegel vieren. Dat gebeurt dit jaar met de uitgifte van het postzegelvel Siervogels, kleurrijk en elegant.

Siervogels

Siervogels zijn vogels die als liefhebberij door mensen worden gehouden en gekweekt vanwege hun mooie veren en vormen. Het zijn meestal hoendervogels, een orde van vogels die bij de grond leven en meestal niet ver of hoog kunnen vliegen. Dat maakt ze geschikt om in parken of tuinen te houden. Onder de siervogels vallen verder onder meer een aantal soorten watervogels, fazantachtigen, duiven, kraanvogels en vinken. Siervinken en -duiven worden gehouden in volières. Op de postzegels staan tien siervogels.

De pauw behoort tot de grote hoendervogels en komt vaak voor in klassieke wereldliteratuur, oude volksverhalen en in de Griekse mythologie. De vogel staat symbool voor schoonheid, trots en onsterfelijkheid. De hanen hebben een felgekleurd verenkleed en een lange en imposante ‘sleep’ met aan het eind van iedere staartdekveer een ‘pauwenoog’. De vrouwtjes zijn onopvallend gekleurd. Het mannetje zet zijn staart op als hij een wijfje wil veroveren, iets waar mensen graag naar kijken. De pauw is waarschijnlijk de oudste soort siervogel en werd vierduizend jaar geleden uit het Midden-Oosten naar Europa meegenomen. Pauwen werden gehouden in parken en tuinen, maar eeuwenlang ook gegeten. De veren zijn veelvuldig gebruikt als versiering van dameshoeden of droogboeketten en het motief van de pauwenveer is vaak gebruikt op stoffen en in juwelen. De vogels kunnen 30 jaar worden. In de oerwouden van Zuidoost-Azië komen ze nog in het wild voor.

De gierparelhoen is een Afrikaanse parelhoender. Deze vogels zijn met een hoogte van 70 centimeter de grootste soort parelhoender. Ze hebben een blauw lijf, lange blauwe en witte veren als een grote kraag rond de nek en een kale kop met een bruin kroontje. Ze worden niet alleen vanwege hun uiterlijk in tuinen gehouden, maar ook omdat ze teken en andere ongewenste insecten oppikken. Ze kunnen 10 jaar worden en komen van nature voor in Noordoost- en Oost-Afrika.

De rode patrijs is een vogel uit de familie van de fazanten. De vogel is zo’n 30 centimeter lang en onderscheidt zich van andere patrijzen door een witte keelvlek met een zwarte omranding. Hij heeft een zwarte oogstreep, een witte wenkbrauwstreep en een grijze kruin. In Nederland is in de jaren zestig een poging gedaan om deze vogels in het wild uit te zetten, maar dat is niet gelukt. Ze komen wel in het wild voor in het VK, Ierland, Griekenland, Algerije en Nieuw-Zeeland.

De waaierduif dankt zijn naam aan zijn kam van blauwe veren, die op zijn kop uitstaat als een waaier. Het verenkleed is overwegend blauwgrijs met een purperrode borst. De vleugels zijn lichtgrijs, met donkerpaarse vlekken. De vogel wordt zo’n 75 centimeter lang en behoort tot de grootste duivensoorten ter wereld. De waaierduif komt in het wild vooral voor in de laaglandbossen van Nieuw-Guinea en wordt ook wel de Victoria kroonduif genoemd.

De bruine hokko is een grote, kwetsbare hoendervogel uit de familie van de sjakohoenders en hokko’s. Deze vogel komt van nature voor in de dichte tropische regenwouden van Midden-Amerika tot West-Colombia en leeft vooral op de bosbodem. De soort wordt met uitsterven bedreigd doordat tropische bossen worden gekapt en doordat hij wordt bejaagd vanwege zijn smakelijke vlees. Het is een grote vogel; de mannetjes worden zo’n 90 centimeter lang, de vrouwtjes 80 centimeter. Ze zijn donker van kleur en hebben vaak een kuif met zwarte gekrulde veren op de kop. De kuif van het vrouwtje heeft witte vlekken. Als siervogel worden ze gemakkelijk 20 jaar oud.

De fazant komt wereldwijd veel voor. De Romeinen aten graag fazant en verspreidden de dieren vanuit het gebied bij de Zwarte Zee over heel Europa. In de 18de eeuw groeide het aantal fazanten in Europa snel doordat het de gewoonte werd ze uit te zetten voor de plezierjacht. Het mannetje heeft een fraai verendek in verschillende tinten kastanjebruin, met goudbruine en zwarte markeringen en een lange goudbruine staart met zwarte strepen. De kop is donkergroen. Om de hals zit een witte band en op de kop zitten felrode lellen. Het vrouwtje heeft een bruin camouflagekleed. Als siervogel gehouden, kan een fazant 8 jaar worden.

De kroonkraanvogel is een grote waadvogel uit de familie van de kraanvogels. Op zijn kop heeft hij rechtopstaande goudkleurige veren. Hij heeft rode en witte vlekken op de wangen en is verder zwart met wit en bruin. Net als alle andere kraanvogels vertoont het mannetje een opvallende baltsdans, waarbij hij zijn vleugels wijd uitspreidt. Hij maakt een kermerkend trombone-achtig geluid. De vogel is ruim 1 meter lang en leeft in het wild in de buurt van zoetwatermoerassen met ondiep water in Midden-Afrika. Het houden van kroonkraanvogels is aan strenge regels gebonden. Ze hebben een verblijf van minstens 100 m2 nodig en leven in hechte, monogame paren. Ze staan in veel culturen symbool voor trouw en geluk.

De Goulds amadine (Goulds geliefde) is een zeer kleurrijke vogel uit de familie van de prachtvinken. De Britse 19de-eeuwse ornitholoog John Gould analyseerde voor Charles Darwin de vogels die hij meenam van zijn reizen en vernoemde deze prachtvink uit Australië naar zijn destijds al overleden vrouw. De vogel wordt wel gehouden in volières en is zeer fel gekleurd met grasgroene vleugels, een paarse borst, een gele buik en een knalrode kop met een zwarte en een turquoise band om de nek. Het vogeltje kan 15 centimeter lang worden en leeft maximaal 8 jaar.

De Californische kuifkwartel is te herkennen aan de opvallende, naar voren krullende kuif op zijn kop. Het mannetje heeft een zwart-witte koptekening en een felrode vlek rond het oog. Het vrouwtje is minder opvallend en heeft een veel kortere kuif. Ze hebben allebei gouden schubben op hun verenkleed. Ze worden zo’n 25 centimeter lang en leven voornamelijk op de grond. In het wild komen ze voor in het uiterste westen van Amerika en Mexico. Het zijn schuwe vogels die weleens in volières worden gehouden.

De kalkoen is een grote fazantachtige met opvallend veel veren: een volwassen kalkoen heeft maar liefst tussen de 5- en 6000 veren, maar wel een kale kop. De mannetjes hebben sporen aan hun hielen en felrode zogenoemde ‘baarden’. Ze kunnen 1,25 meter hoog worden, met een spanwijdte van 1,5 meter, en 12 jaar oud. Ze maken luide, klokkende geluiden en zijn formidabele tegenstanders: ze pikken, krabben en delen klappen uit met hun vleugels. Ze zijn waakzaam op een erf of in een grote tuin en kunnen 40 km/uur lopen en 90 km/h vliegen. De kalkoen is afkomstig uit Noord- en Centraal Amerika. In Europa staat hij sinds de 16de eeuw op het menu. In Amerika, waar de kalkoen symbool staat voor waakzaamheid en moed, wordt kalkoen traditioneel gegeten op Thanksgiving Day omdat de vogel groot genoeg is om een flink gezelschap te voeden.

Postzegelvel, lijnen, velrand

Het postzegelvel is ontworpen door Sandra Smulders. ‘Ik heb eerst goed uitgezocht welke vogels tot de siervogels behoren. Daarna heb ik gezocht naar de allermooiste, waarbij de selectie natuurlijk ook goed bij elkaar moest passen op het postzegelvel, terwijl de variatie zo groot mogelijk moest blijven. Lichte, donkere en bontgekleurde vogels heb ik zoveel mogelijk afgewisseld, maar ze hebben ook verschillende achtergrondkleuren en de vogels verschillende kijkrichtingen. Ook staan ze niet allemaal helemaal op de foto. Sommige vogels heb ik zo geplaatst dat ze elkaar aankijken op het postzegelvel, en andere juist niet en zo heb ik met al die variabelen gepuzzeld totdat het postzegelvel een bont geheel was waarin alles goed bij elkaar past en tegelijkertijd de afzonderlijke vogels sterk uitkomen op de postzegels.’

‘Ik wilde het postzegelvel een grafisch element meegeven dat verbindend werkt. Daarvoor heb ik geëxperimenteerd met sierlijke lijnen, eerst met de hand alle kanten op, maar dat vond ik te veel gaan lijken op een kindertekening. Uiteindelijk heb gekozen voor alleen vier horizontale lijnen die over het postzegelvel slingeren en krullen. De lijnen heb ik digitaal getekend, mooi strak, terwijl de dikte over de hele breedte varieert. Aan de onder- of bovenzijde van die lijnen heb ik een transparant wit verloop geplaatst, waardoor er rust is ontstaan op de postzegels en op de velrand ruimte voor tekst.’

‘De achtergrond heeft kleuren meegekregen die voorkomen in de achtergrond van de foto’s van de vogels. De kleuren verlopen vanuit de hoeken naar de overkant van de velrand. Het zijn zachte, lichte kleuren, zodat de aandacht niet wordt afgeleid van de vogels. Op de bovenste rij boven en op de onderste rij onder de postzegels heb ik een detail geplaatst van de betreffende vogel. Zo komt een deel van de foto’s daar terug, maar dan sterk uitvergroot. Je ziet dan des te beter hoe mooi ook de details van de vogels zijn.’

Bron: Persbericht PostNL.