SEPAC postzegels, wat zijn dat?
De meeste verzamelaars zien af en toe wel eens postzegels voorbij komen van verschillende landen en toch met hetzelfde SEPAC logo. In deze blog duiken we eens verder in de achtergrond en betekenis. Uiteraard laten we ook wat SEPAC postzegels zien. Lees je mee?
SEPAC-postzegels: Europese samenwerking in de filatelie
Jaarlijks brengen kleine Europese postadministraties postzegels uit rond een gezamenlijk thema. Net als bij de Europazegels laat elk deelnemend land zijn eigen cultuur, natuur of erfgoed zien, terwijl de uitgiften toch met elkaar verbonden zijn.
Wat is SEPAC?
SEPAC staat voor Small European Postal Administrations Cooperation (Samenwerking van Kleine Europese Postadministraties). Het samenwerkingsverband werd opgericht in 2001 met als doel de belangen van kleinere Europese postbedrijven te versterken. Deze postadministraties hebben vaak lagere oplagen dan de grotere Europese landen, maar beschikken over een rijke culturele en natuurlijke diversiteit, die door de lagere oplagen bij een kleine groep bekend raakt. Door gezamenlijk op te treden kunnen de deelnemende landen hun postzegels beter promoten en de belangstelling van verzamelaars vergroten.
De eerste gezamenlijke SEPAC-zegels verschenen in 2007. Anders dan bij de Europa-postzegels in sommige jaren is er geen verplicht uniform ontwerp. Elk land maakt zijn eigen postzegel, maar alle uitgiften sluiten aan bij hetzelfde onderwerp.
Jaarlijkse thema’s
Sinds de start zijn de volgende thema’s verschenen:
- 2007 – Landschappen
- 2008 – Mooie natuur
- 2009 – Nationale bloemen
- 2010 – Kinderspeelgoed
- 2011 – Bossen, bomen en wouden
- 2012 – Bezoeken…
- 2013 – Posters
- 2014 – Nationale instrumenten
- 2015 – Oude vervoermiddelen
- 2016 – Seizoensgerechten
- 2017 – Lokale festivals
- 2018 – Bruggen
- 2019 – Vogels
- 2020 – Oude bomen
- 2021 – Nationale monumenten
- 2022 – Verhalen en mythen
- 2023 – Traditionele architectuur
- 2024 – Flora en Fauna
- 2025 – Architectuur
- 2026 – Iconische monumenten
Welke landen doen mee?
Dit zijn de landen met SEPAC postzegels:
- Åland
- Faeröer
- Gibraltar
- Groenland
- Guernsey
- IJsland
- Isle of Man
- Jersey
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Malta
- Monaco
Kenmerken van SEPAC-postzegels
SEPAC-uitgiften zijn eenvoudig te herkennen. Naast het jaarlijkse thema dragen de postzegels meestal ook het SEPAC-logo.
Klik hier om SEPAC postzegels te bekijken in Freestampcatalogue
Het moment waarop je reactie zichtbaar wordt kan per taal verschillen en tot maximaal 24 uur duren.