SEPAC postzegels, wat zijn dat?

De meeste verzamelaars zien af en toe wel eens postzegels voorbij komen van verschillende landen en toch met hetzelfde SEPAC logo. In deze blog duiken we eens verder in de achtergrond en betekenis. Uiteraard laten we ook wat SEPAC postzegels zien. Lees je mee?

SEPAC-postzegels: Europese samenwerking in de filatelie

Jaarlijks brengen kleine Europese postadministraties postzegels uit rond een gezamenlijk thema. Net als bij de Europazegels laat elk deelnemend land zijn eigen cultuur, natuur of erfgoed zien, terwijl de uitgiften toch met elkaar verbonden zijn.

Wat is SEPAC?

SEPAC staat voor Small European Postal Administrations Cooperation (Samenwerking van Kleine Europese Postadministraties). Het samenwerkingsverband werd opgericht in 2001 met als doel de belangen van kleinere Europese postbedrijven te versterken. Deze postadministraties hebben vaak lagere oplagen dan de grotere Europese landen, maar beschikken over een rijke culturele en natuurlijke diversiteit, die door de lagere oplagen bij een kleine groep bekend raakt. Door gezamenlijk op te treden kunnen de deelnemende landen hun postzegels beter promoten en de belangstelling van verzamelaars vergroten.

De eerste gezamenlijke SEPAC-zegels verschenen in 2007. Anders dan bij de Europa-postzegels in sommige jaren is er geen verplicht uniform ontwerp. Elk land maakt zijn eigen postzegel, maar alle uitgiften sluiten aan bij hetzelfde onderwerp.

Jaarlijkse thema’s

Sinds de start zijn de volgende thema’s verschenen:

2007 – Landschappen

2008 – Mooie natuur

2009 – Nationale bloemen

2010 – Kinderspeelgoed

2011 – Bossen, bomen en wouden

2012 – Bezoeken…

2013 – Posters

2014 – Nationale instrumenten

2015 – Oude vervoermiddelen

2016 – Seizoensgerechten

2017 – Lokale festivals

2018 – Bruggen

2019 – Vogels

2020 – Oude bomen

2021 – Nationale monumenten

2022 – Verhalen en mythen

2023 – Traditionele architectuur

2024 – Flora en Fauna

2025 – Architectuur

2026 – Iconische monumenten

Welke landen doen mee?

Dit zijn de landen met SEPAC postzegels:

Åland

Faeröer

Gibraltar

Groenland

Guernsey

IJsland

Isle of Man

Jersey

Liechtenstein

Luxemburg

Malta

Monaco



Kenmerken van SEPAC-postzegels

SEPAC-uitgiften zijn eenvoudig te herkennen. Naast het jaarlijkse thema dragen de postzegels meestal ook het SEPAC-logo.

Klik hier om SEPAC postzegels te bekijken in Freestampcatalogue