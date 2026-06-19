Schildpad Jonathan niet alleen op postzegels maar nu ook in Guinness book of records

Schildpad Jonathan is met zijn 194 jaar het oudst bekende nog levend landdier op aarde en wellicht de bekendste inwoner van het eiland Sint Helena.

Jonathan is dan ook al verschillende keren op postzegels verschenen. Sinds gisteren is hij als icoon ook officieel opgenomen in het Guinness World Records book. Het is niet bekend of hij daarvoor heeft kunnen genieten van een extra blaadje sla.

Jonathan is een Seychellenreuzenschildpad die vermoedelijk rond 1832 is geboren. Hij verblijft sinds sinds het einde van de 19e eeuw op Sint Helena, aanvankelijk op het terrein van de gouverneur en later in de tuinen van Plantation House.

Door de jaren heen is Jonathan een symbool van het eiland geworden. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd is hij nog steeds actief: hij eet, beweegt zich langzaam door de tuin en krijgt regelmatig bezoek van verzorgers en toeristen. Zijn exacte geboortedatum is onbekend, maar zijn leven overspant inmiddels bijna twee eeuwen.