Sail Harlingen: 3 juli tot en met 6 juli 2026

Sail Harlingen wordt gehouden van 3 juli tot en met 6 juli 2026. Bij de vorige edities in 2022, 2018 en 2014 trok het event zo’n 300.000 bezoekers naar Harlingen. Meer info vind je op: www.harlingensail.com De Tall Ships Races zijn een jaarlijkse reeks wedstrijden (vanaf 1956) voor grote schepen tussen Europese steden. Dit jaar komen de schepen behalve in Harlingen ook aan de havens van Aarhus en Aalborg, Stavanger en Antwerpen aan, tussen 24 juni en 2 augustus 2026. Doel: jongeren onder de 25 jaar ervaring te laten opdoen met zeezeilen. Komt allen dit weekend naar Harlingen!

Statsraad Lehmkuhl

De Statsraad Lehmkuhl is een stalen boot met drie masten en in eigendom van de Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. De Statsraad Lehmkuhl is gebouwd in 1914 in Bremershaven als trainingsschip voor de Duitse koopvaardij. Oorspronkelijk werd het schip Grossherzog Friedrich August genoemd. In 1923 werd het schip gekocht door de Norweigan Shipowners Association. In 1924 stapte het schip over naar de Bergen Schol Ship Foundation, waar ze tot in 1966, met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog, werd gerund. Een scheepseigenaar van Bergen was tot 1973 eigenaar van het schip, waarna het in 1978 geschonken werd aan de huidige eigenaar.

Frederyk Chopin

Dit witte schip met de rode streep boven de waterlijn, haar crew met rood-blauwe polo’s en de mascotte, een rode vogel met een gele bek, zijn een unieke verschijning op zich. De Frederyk Chopin is een tweemast opleidingsschip. De Frederyk Chopin is van 1990 tot 1992 gebouwd in Gdansk. Het schip werd vernoemd naar de beroemde negentiende‑eeuwse Poolse componist Fryderyk Chopin en werd vanaf het begin ingezet voor zeilopleidingen en internationale trainingsprogramma’s.

Jens Krogh

Jens Krogh werd in 1899 gebouwd in Frederikshavn en diende jarenlang als vissersvaartuig voor de Deense vloot. Na een lange tijd als vissersvaartuig werd het schip omgebouwd en gerestaureerd tot een traditioneel zeilschip voor educatieve en culturele doeleinden. Het schip doet al sinds 1976 mee aan de Tall Ships Races.

Sørlandet

De Sørlandet is een Noors schip dat eigendom is van en wordt beheerd door een stichting zonder winstoogmerk. Het schip heeft meerdere verdiensten op zijn naam staan, zoals: het oudste volledig betuigde schip in gebruik ter wereld, het eerste Noors trainingsschip dat de Atlantische Oceaan overstak en het eerste tall ship dat zeiltrainingen voor vrouwen aanbiedt. De Sørlandet werd in 1927 gebouwd in Kristiansand, Noorwegen. De naam van het schip betekent het zuidelijke land. Het volledig betuigde schip was bedoeld voor het trainen van jonge mensen voor de koopvaardij, handelsvaart. In de jaren zeventig nam de vraag naar deze training af en breidde het schip zijn activiteiten uit.

Harlingen

Harlingen, één van de Friese elf steden; de enige stad direct gelegen aan zee. De zee die de stad zo’n rijke historie en eigen karakter heeft gegeven en tot op de dag van vandaag de dynamiek brengt die Harlingen zo bijzonder maakt. Een stad met vele mogelijkheden voor zowel bedrijven, bewoners als bezoekers. Harlingen kent dan ook vele ondernemers met ieder een heel eigen verhaal. Hoe is het om te ondernemen in een historische stad direct gelegen aan zee?

Van over de hele wereld komt men voor Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek naar onze havenstad. Het is één van de weinige, nog echte tegelfabrieken. Het bedrijf wordt gevraagd voor talloze internationale projecten, waar eigenaar Rikus Oswald veel voor moet reizen. Zijn winkel is gevestigd op de Voorstraat 84 en de fabriek op de Oude Trekweg 81-2. Wat maken de creaties van Harlinger Aardewerk zo bijzonder en geliefd? Hoe is Harlingen uitgegroeid tot de bakermat van het Friese aardewerk?

In Harlingen wordt al eeuwenlang aardewerk beschilderd en gebakken. ‘’Dat is eigenlijk best logisch’’ aldus Rikus. ‘’Harlingen is een kleiafzetting. Onze basisgrondstof is hier in overvloed aanwezig. Daarnaast komen andere grondstoffen gemakkelijk binnen via de haven. Harlingen is dus een zeer geschikte locatie om een aardewerkindustrie te ontwikkelen. Al ons aardewerk hebben wij dan ook te danken aan de ligging van de stad ten opzichte van de Waddenzee’’. Het is daarom geen toeval dat in Harlingen de eerste fabriek is ontdekt uit 1598, de Gleybackery van Steffen Gunter de Olde. Tijdens de opgravingen van deze fabriek in 1987 werd zelfs aardewerk aangetroffen met het jaartal 1614 erop. Het was daarmee het oudste Friese majolica ooit gevonden.

Vuurtoren van Harlingen

De Vuurtoren van Harlingen is de vuurtoren van de stad Harlingen in de Nederlandse provincie Friesland. Vanuit de toren werd het scheepvaartverkeer langs de Pollendam begeleid. In 2023 was de vuurtoren een decorstuk van de finale van The Passion.

Beschrijving

De vuurtoren werd tussen 1920 en 1922 gebouwd door de gebroeders G. & A. Broersma naar ontwerp van Otto Jelsma, dezelfde ontwerper als de vuurtoren van Noordwijk aan Zee. Het verving een zeskantige houten geelbruin gestreepte vuurtoren op dezelfde plaats. Oorspronkelijk had de toren geen witte pleisterlaag. Deze is pas in 1971 aangebracht. De toren had een vast wit licht van 6.500 candela met een rode sector. De vuurtoren had een lichthoogte van 21 meter boven zeeniveau en had een bereik van 13 zeemijlen. Het licht van de vuurtoren werd in 1998 definitief gedoofd. De vaargeulen en havenmond waren aangepast waardoor de vuurtoren na 75 jaar zijn functie verloor. In 1998 is de toren in particuliere handen gekomen. De toren werd verbouwd tot eenkamerhotel. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een extra verdieping tussen de toren en het lichthuis gezet. Het ontwerp hiervoor was van de architect B. Pietersma. Vanuit het lichthuis heeft men een uitzicht van 24 meter boven gemiddeld hoogwater. Op de begane grond is het oude optiek van de toren te vinden. Voor boekingen: https://www.dromenaanzee.nl/vuurtoren/#verblijf

Welkom bij Rederij Doeksen!

Rederij Doeksen verzorgt uw overtocht per veerdienst en sneldienst van Harlingen naar de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland. Onze vloot bestaat uit comfortabele en moderne schepen, dus uw vakantie begint al aan boord van de boot! Onze gastvrije medewerkers staan dagelijks voor u klaar, mocht u vragen of hulp nodig hebben. Boek een retour voor de boot naar Terschelling of Vlieland of profiteer van een compleet arrangement of voordelig daltarief. Welkom op de Wadden!

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