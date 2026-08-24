Postzegelvel met zilver – nijntje en nina op vakantie

PostNL heeft op 12 augustus 2026 het postzegelvel nijntje en nina op vakantie uitgegeven, met daarop 2 verschillende postzegels met zilver in luxe verpakking met certificaat van echtheid. Dit is de eerste keer dat PostNL een postzegelvel met twee postzegels met zilver heeft gemaakt. De oplage is beperkt om deze uitgave exclusief te houden. Tot dusver heeft PostNL alleen single postzegels met zilver uitgegeven.

Nijntje is een getekend wit konijn dat de hoofdrol speelt in een serie boeken van Dick Bruna. De boeken zijn gemaakt voor peuters en kleuters. Nijntje pluis, zoals het konijn voluit heet, heeft in de boeken een vader en moeder, een opa en oma en vriendjes als betje big en boris beer. De verhalen gaan meestal over kleine avonturen in en rond het huis. Het konijn, de andere figuren en alle voorwerpen zijn alleen in hun essentie getekend in klare lijn, zodat het bijna pictogrammen zijn. De met een penseel getekende zwarte kaderlijnen van figuren en voorwerpen zijn ingevuld met een beperkt aantal heldere kleuren. Nijntje kijkt de lezer altijd recht aan, en emoties zijn weergegeven met kleine aanpassing aan de ogen en mond.

Mercis bv beschikt over een database met ruim 4.000 illustraties van Dick Bruna. Bij Mercis bv boog Mariëlla Ostendorf, manager Special Projects, zich over de totstandkoming van de nieuwe postzegels. Zij kwam in verband met de verschijningsdatum aan het begin van de zomer op het thema ‘vakantie’. Ostendorf: ‘Voor de voorselectie die ik naar de ontwerper heb gestuurd, heb ik gezocht naar zomerse tekeningen met een vrolijke uitstraling. De tekening op de postzegels van nijntje met het schepje en het emmertje komt uit het boek nijntje aan zee, net als de schelpen en de vliegers op het postzegelvel en de verpakking. De tekening van nina, het bruine konijntje, komt uit het boek nijntje en nina.’

Bron: Persbericht PostNL.

Eerdere postzegelvel nijntje en nina in 2015

Nina is het donkere vriendinnetje van nijntje uit de gelijknamige kinderboekenreeks van Dick Bruna. Ze werd in 1999 geïntroduceerd in het gelijknamige prentenboek ‘nijntje en nina’, waarin nina vanuit een ver land overkomt om bij nijntje te logeren. Nina woont ver weg en de twee konijntjes schrijven elkaar eerst brieven. Wanneer nina op bezoek komt om te logeren, zijn ze erg blij en spelen en knutselen ze veel samen. Nina wordt in de volksmond ook wel eens omschreven als ‘het bruine nijntje’ en is een vaste vriendin in latere animaties.

Let op: De in dit artikel getoonde postzegels zijn ‘kaderpostzegels’ of ‘persoonlijke postzegels’. Deze postzegels zijn wel frankeergeldig maar worden niet in een catalogus of album opgenomen.

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