Postzegeluitgiften juli–december 2026: weinig verrassingen, enkele lichtpunten

De tweede helft van het postzegeljaar 2026 lijkt op het eerste gezicht weinig spectaculair. Behalve de emissie Delfts Blauw met een waarde van €14,95 biedt de tweede emissie van 2026 namelijk nauwelijks verrassende of uitdagende aspecten. Toch blijven er genoeg momenten die nieuwsgierig maken, zeker als het gaat om traditiegetrouwe uitgaven zoals de Kinderzegels en Decemberzegels.

Of de emissie Delfts Blauw daadwerkelijk een hoogtepunt wordt, zal pas blijken op 7 september, wanneer de zegels verschijnen. Daarnaast is het interessant om te zien hoe de jaarlijkse emissies vorm krijgen en of de reeks New Dutch Design zich dit jaar weet te herpakken. De eerdere delen vielen op door een vrij abstracte en weinig aansprekende vormgeving. Het is de vraag of de derde en vierde emissie daar verandering in brengen.

Overzicht van de uitgiften

12 juli – Rouwpostzegel (Priority)

Rouwpostzegel in schemerblauw, inclusief 2D-barcode. Zie ook het postzegelblog-artikel van 12 april 2026.

10 augustus – Beleef de natuur: flora Saba

19 augustus – New Dutch Design: Gloed van het Moment

De derde deelemissie richt zich nadrukkelijk op het hier-en-nu en probeert een actueel beleef- en ervaringsmoment visueel te vangen.

7 september – Delfts Blauw

Mogelijk sluit deze emissie aan bij de expositie Urban Blue – From Bricks to Tiles (7 maart – 23 augustus 2026). In deze tentoonstelling wordt traditioneel Delfts blauw vernieuwd met invloeden uit street art. De combinatie van historie en moderne expressie vormt een interessante brug tussen ambacht en hedendaagse kunst – een ontwikkeling waar een postzegeluitgifte goed bij aansluit.

21 september – Kinderpostzegels

De 102e kinderpostzegeluitgifte, een vaste waarde binnen het Nederlandse postzegelprogramma.

28 september – New Dutch Design: Echo van het Feest

De vierde deelemissie kijkt juist terug: een reflectie op het “toen-en-daar”, als tegenhanger van het vorige thema.

5 oktober – Deltawerken

Deze uitgifte staat in het teken van klimaatadaptatie. Dijkversterking en renovatie van onder meer de Oosterscheldekering benadrukken de blijvende noodzaak om Nederland te beschermen tegen zeespiegelstijging en extremer weer.

November – Decemberzegels 2026

De jaarlijkse uitgifte, traditiegetrouw voor de feestdagen.