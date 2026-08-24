Postzegels van de Karolinen

In deze rubriek bespreken we telkens een gebied dat slechts korte tijd een aantal postzegels heeft uitgegeven. Dit keer de Karolinen.

Postzegels die de landsnaam “Karolinen” dragen zijn uitgegeven vanaf 1899. De Karolinen liggen in de Zuidelijke Pacific en omvatten meerdere Melanesische eilandengroepen, waaronder Palau, Truk eilanden, Ponape, Yap en Kusaie.

In 1885 ontstond een conflict tussen Spanje en Duitsland over de eilanden. De kwestie werd uiteindelijk door bemiddeling van paus Leo XIII opgelost: Spanje behield de soevereiniteit over de Karolinen, terwijl Duitsland handelsrechten kreeg.

Na de Spaans-Amerikaanse Oorlog van 1898 raakte Spanje zijn laatste belangrijke bezittingen in de Stille Oceaan kwijt. In 1899 verkocht Spanje de Karolinen aan Duitsland en vanaf 12 oktober werden duitse postzegels met opdruk Karolinen uitgebracht. Enkele maanden later werd dezelfde serie met een nieuwe, steilere, opdruk uitgegeven.

In 1900 verschenen ook voor de Karolinen de nieuwe duitse koloniale zegels met afbeeldingen van het keizerlijk jacht, de SMY Hohenzollern. Eerst 13 waarden zonder watermerk.

En vanaf 1915 verschenen drie waarden hiervan met watermerk (ruiten).

En dat was het dan, want Tijdens de Eerste Wereldoorlog bezette Japan de Duitse eilanden in 1914. Na de oorlog kreeg Japan van de Volkenbond een mandaat over de Karolinen.

Het lijkt natuurlijk merkwaardig dat na de Japanse bezetting in 1914 nog Duitse zegels verschenen. De Duitse postdienst op de Karolinen eindigde in oktober 1914 met de Japanse bezetting. Hoewel Duitsland nog tot 1923 postzegels voor de Karolinen vervaardigde, zijn deze niet meer op de eilanden gebruikt. De na 1914 aangetroffen ongebruikte zegels kunnen dan ook alleen maar als verzamelaarsuitgiften beschouwd worden.

Op 7 oktober 1914 bezette Japan onder andere Ponape (Pohnpei). Daarmee kwam de Duitse postdienst tot een einde. In het vervolg werden Japanse postzegels gebruikt.

De beroemde “Buried Mail” van Ponape

Het belangrijkste uitzonderingsgeval is de zogenaamde „Vergrabene Post“ (Buried Mail).Toen het Duitse Oost-Aziatische Kruiserseskader in augustus 1914 op Ponape lag, werd post van onder anderen bemanningsleden van de SMS Gneisenau vanuit Ponape verzonden. Een deel van deze post kon door het uitbreken van de oorlog en de daaropvolgende Japanse bezetting niet normaal worden afgevoerd. De post werd op Ponape achtergelaten en vervolgens begraven/verstopt bij een missiepost. Pas in 1923 werd deze post teruggevonden en naar de geadreseerden doorgestuurd. Daarbij werden speciale gegomde etiketten gebruikt om strafporto te voorkomen. Dergelijke stukken zijn buitengewoon zeldzaam.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de eilanden onder Amerikaans bestuur en ontwikkelden zij zich uiteindelijk tot de huidige eilandstaten Micronesië en Palau.

De Duitse Kolonie Karolinen heeft in haar korte bestaan slechts 28 verschillende postzegels uitgegeven, waarvan de laatste drie nooit op de eilanden gebruikt zijn. Als je iets verder wil gaan dan alleen de zegels, zijn er ook nog enkele postwaardestukken.

Bij PostBeeld vind je postzegels van de Karolinen onder Duitse koloniën, Klik hier.