Postzegels van Afars en Issas

In deze rubriek bespreken we telkens een gebied dat slechts korte tijd een aantal postzegels heeft uitgegeven. Dit keer Afars en Issas.

Postzegels met de landsnaam “Territoire Francais des Afars et des Issas zijn verschenen tussen 1967 en 1977. Het betreft hier het gebied in Noordoost Afrika aan de ingang van de Rode Zee, dat na de onafhankelijkheid op 27 juni 1977 is verder gegaan als Djibouti. Hieronder de eerste zegels met de gebiedsnaam vanaf 1967.

Tot 1967 werd dit gebied Frans Somalië genoemd.

Djibouti is niet alleen de huidige landsnaam maar ook de naam van de hoofdstad en het bestuurlijk centrum. Dat is niet altijd zo geweest. In de 19e eeuw was de stad Obock het franse bestuurlijk centrum.

Voordat Frans Somalië als landsnaam op de zegels verscheen zijn er al zegels uitgegeven met Obock als gebiedsnaam.

De naam Afars en Issas verwijst naar de twee belangrijkste bevolkingsgroepen. De Afars leven voornamelijk in het noorden en de Issas in het zuiden.

Onder verzamelaars is dit een gewild gebied. En dan niet alleen bij verzamelaars van franse gebieden maar vooral ook bij thematische verzamelaars over de gehele wereld.

Afars en Issas heeft in 10 jaar tijd circa 180 postzegels uitgegeven. Stuk voor stuk mooi uitgevoerde kleurige zegels. Veel fauna, maar ook diverse zegels die iets van het landschap of de inrichting laten zien.

Wil je alle zegels van Afars en Issas bekijken in Freestampcatalogue, klik dan hier. Of klik hier om te zien welke momenteel voorradig zijn bij PostBeeld.

Alle zegels van Afars en Issas zijn ook ongetand in kleine oplagen op de markt gebracht.