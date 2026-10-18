Postzegels met/zonder verhaal: Wilhelmina-stakingspostzegels 1923 & Surinaamse Paasweldadigheidspostzegels 1966

Dat de stakingsacties van regiotrein- en busvervoer van afgelopen week (doorgaand per week tot kerst met één dag per week) met die van de drukkers van Johan Enschedé in 1923 is door tweeërlei stakingsreden door minder verdienen bij langer werken wel heel toevallig. Dit verhaal achter de perforatieloze postzegels is bij velen ongetwijfeld onbekend, evenals dat van de Surinaamse Paasweldadigheidsemissie 1966 .

Het merendeel van de verzamelaars is van oudsher helaas matig geïnteresseerd in achtergronden van postzegels betreffend druk, vormgeving en boodschap / achtergrond (PTT was vroeger weinig scheutig met info bij postzegelintroductie), die ontwerpers in postzegels hebben verstopt. Jammer, de postzegels komen als ‘ongelezen boek’ in albums terecht. Daarmee is tegen beter weten in een album voor velen tot een inhoudsloos ‘kleurboek’ gedegradeerd, terwijl PostNL nu wel een uitgebreid persbericht bij de introductie van nieuwe emissies uitgeeft. Helaas schenken dagbladen daaraan geen aandacht meer. Met andere woorden wel geschoten, is nu altijd mis! Jammer!

Staking bij Johan Enschedé. Gevolg? Twee Wilhelmina-postzegels 1923 zonder perforatie

De directe reden van de grafische vakbondenstaking in 1923 is de dreiging van een loonsverlaging van tien procent geweest in combinatie met verlenging van de pas ingevoerde achturige werkdag, die de werkgevers wilden verlengen vanwege de economische crisis van de dertiger jaren. Toen de onderhandelingen mislukten, legden de drukkers massaal het werk neer.

* Joh. Enschedé als vaste producent van postzegels dreigde de bevoorrading van de postkantoren volledig in het honderd te laten lopen. De meest gebruikte posttarieven van dat moment moesten koste wat kost beschikbaar blijven voor het publiek.

* De PTT besloot de reeds gedrukte vellen van de meest voorkomende waarden 5 en 10 cent met de beeltenis van koningin Wilhelmina direct te verspreiden. Omdat de stakende arbeiders (drukkers) de perforatiemachines niet bedienden, werden deze waarden noodgedwongen zonder perforatie uitgegeven (verkochte aantallen 328.695 & 326.246).

Dit veroorzaakte op de postkantoren voor logistieke en chaotische problemen. Postbeambten en burgers moesten de postzegels handmatig met een schaar uit de vellen knippen. De postzegelranden vertonen soms onregelmatigheden.

De rechter rand van de 5 cent postzegel is niet strak geknipt, terwijl de 10 cent postzegel aan bovenkant en rechts een te brede rand bezit.

Sommige creatieve postkantoren losten dit zelf op door de vellen handmatig te bewerken met een naaimachine zoals in Blokzijl (brede perforering links en aan onderkant duidelijk zichtbaar), of met een radeerwieltje (waarmee men naaipatronen met gemak uit papier kon halen) in Bergen (NH) om alsnog een scheurlijn te maken. Hierbij is sprake van privaatperforatie of lokale doorstekingen.

Onjuiste volgorde?

Is het jou ook opgevallen dat afgeleide waarden van de Wilhelmina-bontkraag-emissie (gestart in 1899) als het samenhangende tête-bêche paar (uit 1924), wijde arcering (uit 1923) en stakingspost-zegels zonder perforatie (uit 1924) in de nvph-catalogus vòòr de Tuberculose-zegels (uit 1906) en Michiel de Ruyter-zegels (uit 1907) zijn geplaatst? Reden? Deze afgeleide waarden van de langlopende Wihelmina-frankeerzegels zijn aansluitend aan deze Wilhelmina-basis-emissie opgevoerd. Hierbij is dus afgeweken van de chronologische volgorde.

Surinaamse Paasweldadigheids-emissie 1966

Tijdens het nog oppervlakkig lezen en doorbladeren van de nieuwe editie van het maandblad Filatelie 10 (blz 591) viel me de blauwe Surinaamse postzegel door kleur en gebogen vlakverdeling in wit me bijzonder op: “Wat staat er zoal op en wat stelt het voor.”

Na meer gericht kijken vielen me de vier personen wel op, maar hun stand, houding en beweging in rechtse richting kon ik niet plaatsen. Het onderschrift bij de postzegel gaf me wel enige duiding met ‘Paasweldadigheidsserie’. De vier personen hebben ongetwijfeld met een bijbels onderwerp te maken: “Maar wie zijn dan deze personen?”

Gelukkig gaf het slot van het vier bladzijden tellend artikel ‘Filatelistische erfenis van Suriname [6]’ me duidelijkheid met ‘Johannes hoofdstuk 12, vers 18’ in combinatie met de tekst “We zien een symbolische voorstelling van discipelen rondom Maria Magdalena, die hun het goede nieuws vertelt over Jezus opstanding.”

Johannes 20 vers 18 geeft tekstueel deze informatie: “Maria Magdalena ging heen en boodschapte

de discipelen dat zij de Here had gezien en dat Hij haar dit heeft gezegd.” Nader uitgelegd en verduidelijkt: Maria Magdalena (als meest getrouwe volgeling van Jezus) komt bij het lege graf en ‘ontmoet’ daar de opgestane Jezus (inmiddels naar zijn Vader opgevaren) en geeft haar de opdracht de discipelen het nieuws te vertellen.

Dynamisch rijke bewegingsreactie

Grafisch ontwerper Pieter Wetselaar heeft de Paasweldadigheidspostzegels 1966 van Suriname ontworpen en is daarbij uitgegaan van de levendig bijbelse episode dat Maria Magdalena het nieuws aan een aantal discipels vertelt in combinatie met hun e reactie daarop.

Mij is gebleken dat velen in het totaalbeeld van de postzeverschriktegel ‘verdrinken’ en daarmee niet de drie verschillende personen kunnen ontdekken, die op de gesproken woorden van Maria Magdalena reageren.

Vandaar een letterlijk uitgevoerde beeldanalyse van de drie personen, die in een halve cirkel om de hoofdfiguur (letterlijk als zodanig afgebeeld) zijn gegroepeerd. Allen in bolstaande eenheidskleding van lange mantels en omslagdoeken buigen mee met Maria Magdalena’s duidelijke wenk naar de plaats van opstanding: “Kom mee, daar naar toe!”

Tot slot

Uit reacties van niet-verzamelaars, die ik over postzegelachtergronden informeerde, bleek me dat zij het verhaal bijzonder interessant vonden. Soms krijg je een opmerking: “Ik kan me heel best voorstellen dat je in postzegels bent geïnteresseerd. Nooit geweten dat een postzegel deze aantrekkelijke boodschap bezit.”

Hoe is het met jou als verzamelaar gesteld: “Interesse of desinteresse in postzegelachtergronden? Ik ben benieuwd naar jouw reactie.”