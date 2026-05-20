Postzegelblog wordt Freestampmagazine (2)

Postzegelblog wordt uitgebreid en gemoderniseerd en gaat verder als Freestampmagazine



Vandaag zijn de laatste artikelen geplaatst op het ‘oude’ Postzegelblog. In de komende weken worden alle blogs overgezet en opnieuw geïndexeerd in een volledig vernieuwde website.

Het huidige Postzegelblog is bijna twintig jaar geleden gebouwd en begon inmiddels duidelijk zijn leeftijd te tonen. Daarnaast hadden we behoefte aan meer mogelijkheden: gebruiksvriendelijkheid voor (nieuwe) auteurs, betere promotiekansen, verbeterde vindbaarheid in zoekmachines en – misschien wel het belangrijkste – een internationaal platform. Filatelie is tenslotte een hobby zonder grenzen, en bij PostBeeld helpen we verzamelaars over de gehele wereld.

Met Freestampmagazine gaan we dit realiseren. We beginnen met zes talen waarin je het blog kunt bekijken. De vertalingen worden automatisch gegenereerd, maar bij elk artikel blijft duidelijk zichtbaar in welke taal het oorspronkelijk is geschreven, en die versie blijft altijd beschikbaar. Ook wordt het veel eenvoudiger om zelf een blog te publiceren, zodat jouw kennis en verhalen wereldwijd gedeeld kunnen worden.

De komende weken blijft Postzegelblog gewoon toegankelijk, maar er verschijnen tijdelijk geen nieuwe artikelen. We verwachten ongeveer twee weken nodig te hebben om alles over te zetten en achter de schermen te testen. Reacties plaatsen op Postzegelblog blijft wel mogelijk; ook deze worden straks meegenomen naar de nieuwe website.

Zodra Freestampmagazine actief is, merk je dat vanzelf: wie naar postzegelblog.nl gaat, wordt automatisch doorgestuurd naar freestampmagazine.nl.

Uiteraard zal het allemaal even wennen zijn, maar we hopen dat je straks net zo enthousiast zult zijn als wij!

team PostBeeld.