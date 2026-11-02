PostNL maakt nieuwe postzegelprijs per 1 januari 2027 bekend

Den Haag, 2 november 2026 – Een standaard postzegel voor brieven binnen Nederland kost vanaf 1 januari 2027 € 1,52. Met een standaard postzegel wordt een brief binnen twee bezorgdagen bezorgd. De tarieven voor de priobrief en de rouwpostzegel prio blijven gelijk: respectievelijk € 3,95 en € 3,25. Deze post wordt binnen 1 bezorgdag bezorgd. De tarieven passen binnen de ruimte die PostNL jaarlijks van de toezichthouder krijgt om de posttarieven aan te passen.

Maurice Unck, directeur MailNL bij PostNL: “We willen de postbezorging voor iedereen in Nederland bereikbaar en betrouwbaar houden. Daarom passen we de postdienst aan op de dalende hoeveelheid post die mensen versturen. De tarieven bewegen daarin mee, binnen de tariefruimte die jaarlijks door de toezichthouder wordt vastgesteld.”

Bron: Nieuwsbericht PostNL

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