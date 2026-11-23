In het nieuwe PostNL-emissieprogramma is weer een overdaad aan nieuwe postzegels te bespeuren, die slechts als collector items zullen functioneren en weinig als frankeerpostzegels zullen worden gebruikt. Kwantiteit-opschoning hiervan is toch een allereerste vereiste?

Volgens mijn voorlopige telling zullen er 60 nieuwe postzegels worden uitgegeven, waarvan 47 verschillend zijn uitgevoerd door 6 grafische ontwerpers. Behalve emissies New Dutch Design en Post Europa belooft de eerste halfjaarlijkse emissie 2027 een meer verrassende uitdaging te zijn dan die van vorig jaar.

1) Nederland Waterland

Zeeën & kusten ……. 4 januari ……………. 10 verschillende postzegels.

Plassen & meren ….. 14 april …………..… 10 verschillende postzegels.

Rivieren ……………. 14 juni ……….…….. 10 verschillende postzegels.

De nieuwe emissie geeft ook weer alle aandacht aan flora en fauna in en rondom het water. Ze is de opvolger van Beleef de Natuur, die qua ontwerp een tegenpool daarvan is. De postzegeluitvoering is nu overzichtelijk, open en transparant tegenover een weinig opvallende achtergrond. De voorgaande emissie was overladen vol. Geen ruimte ervan is onbenut gebleven.

2) New Dutch Design

Feest aan de deur ……15 februari ……….… 2 verschillende postzegels (6 velpostzegels).

Fiets vol feest ……… 19 april ………….….. 2 verschillende postzegels (6 velpostzegels).

Hopelijk komt de vormgeving van deze emissie niet overeen met die van de vorige met een gezochte en maxi-abstracte uitvoering. De woorden ‘deur’ en ‘fiets’ in combinatie met ‘feest’ zijn redelijk concreet, waaruit herkenbare afbeeldingen zouden kunnen ontstaan.

3) Willem-Alexander & Maxima

Zilveren huwelijk ….…… 2 februari.…… 3 verschillende postzegels.

Een goed voorbeeld van 12½ jaar huwelijksleven doet volgen. Blij en opgetogen op naar het zilveren huwelijksfeest van 25 jaren voor koning en koningin.

4) Nederland op z’n mooist

dag van uitgifte ….. 19 april …………….….. 3 verschillende postzegels

‘t Is aan jou om te bepalen op welke postzegel Nederland door de jaren heen op z’n mooist is afgebeeld. Wellicht heeft dit postzegelonderwerp met de uitbundige bloei van tulpen, hyacinten en narcissen te maken, die dan op hun hoogtepunt zijn. De opening van de Keukenhof is op 18 maart.

5) Post Europa

Straatkunst …….. 7 mei … internationaal….. 1 postzegel (6 gelijke velpostzegels)

Tot de straatkunst behoren o.a. muurschilderingen, graffiti, affiches en ruimtelijke installaties.

Tot de straatkunst behoren o.a. muurschilderingen, graffiti, affiches en ruimtelijke installaties. De Friese tak van de Nassau’s woonden in Leeuwarden o.a. prins van Oranje Johan Willem Friso (1687 – 1711) als stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. Hij trouwde in 1709 met Maria Louise van Hessen-Kassel. Ze was bijzonder geliefd in Friesland, haar koosnaam luidt Marijke Muoi (tante Marijke).

Kaderpostzegel gevuld met een muurschildering.

Het 26 m hoge constructivistische kunstwerk van Naum Gabo staat in Rotterdam en stelt de geestkracht van de stad voor die na de oorlog herrees uit de as.

6) Nederlandse postzegel