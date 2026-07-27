Opgewekt sfeervolle kinderpostzegels 2026

Twee getalenteerde Brabantse vriendinnen (elkaar leren kennen op de kunstacademie), Femque Geffen en Janneke Dröge, zijn de oprichters van “Blond Amsterdam’. De naam verwijst vanaf 2001 naar het blonde haar van beide dames en ‘s lands hoofdstad.

Aanvankelijk verschenen hun creaties alleen op serviesgoed, naderhand is hun werkveld danig uitgebreid o.a. met wenskaarten, T-shirts en dekbedovertrekken.

Blij makende, sfeervolle kinderzegels

In de opbouw van de kinderpostzegels 2026 is diepte gesuggereerd door middel van overlappende vlakken. Het beeld is daarbij opgedeeld in twee getekende lagen (plans) namelijk die van de vlakke voorgrond en die van de vlakke achtergrond. Beide plans bedekken elkaar gedeeltelijk wat overeenkomt met het effect van de kijkdoos. Vormgevingstechnisch wordt deze uitvoering omschre-ven als coulissen-opstelling of -werking.

De handgetekende vlakken van de lijntekening zijn van uitbundige, heldere en opgewekte kleuren voorzien. De kinderen met blozende gezichten bezitten rode blosjes op de wangen. De kleuren op de voorgrond zijn intenser dan die van de lichtere achtergrond. Met deze kleurtegenstelling ontstaat door het kleurperspectief dieptewerking.





Een speels levendige dynamiek is in de spontaan, vlot en vaardig opgezette tekeningen met kinderen aanwezig met een aanstekelijk levendige dynamiek. De aantrekkelijke levensvreugde is optimaal zichtbaar aanwezig.

De velrand is rond de postzegels opgewekt vrolijk en zonnig versierd met extra stickertjes, waarmee een brief of kaart kan worden opgefleurd. De dag ‘lacht’ je vol vreugde aanstekelijk tegemoet, die met een brief met een hartjesticker nog meer verhoogd kan worden.

Vermeldingswaardig is het feit dat alleen via de PostNL-Collectclub het velletje met vijf kinderze-gels verkrijgbaar is. Het velletje met vier kinderzegels is slechts via de scholenactie te bemachtigen.

Kinderpostzegels met gewoon dagelijkse momenten

De stickerpostzegels in de vorm van huisjes of delen daarvan schenken aandacht aan alledaagse momenten, die eigenlijk voor elk kind vanzelf-sprekend zouden moeten zijn. Ieder kind verdient toch een veilige basis om op te groeien? Vandaar het kinderzegel-credo 2026 ‘Veilig opgroeien, dat moet gewoon’,



Gewoon normale dagbestedingen

* Overdag je heerlijk nestelen met een boek in een grote stoel.

* Op de fiets met je hond en kruk onder de arm verkent een gehandicapt kind de wereld.

* Onder het toeziend oog atletische capriolen uitvoeren vòòr een Amsterdams grachtenpand.

* Met z’n beiden voorbereidingen voor de warme maaltijd treffen.

* ’s Avonds met de lievelingsbeer op bed gaan.

In bovenstaande postzegelopstelling is de middelste postzegel letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt qua activiteit ten opzichte van het fietsende meisje en het werkende duo in de keuken. De eerste en laatste postzegel van de reeks straalt huislijke rust en tevredenheid uit.

Decemberzegels 2009: speelse vertoning

Blond Amsterdam heeft de Decemberzegels 2009 ook ontworpen. Deze emissie is ook voorzien van voorgrond- en achtergrondafbeeldingen. Soms vraag je je wel eens af: “Wat is wat? Inderdaad wisselen het ‘voor’ en het ‘achter’ wel eens van plaats. Ingepakte cadeautjes en ‘doorkijkjes-door-een-raam’ veroorzaken het verschil. Met andere woorden er is met de werking van de coulissen op wisselend creatieve wijze gespeeld, waardoor de dieptewerking per doorkijk en cadeau verandert.”