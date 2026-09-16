Officiële berichtgeving NVPH over Post Tegel.

POST”TEGEL”



Onlangs heeft PostNL een ‘postzegel’ uitgegeven in de vorm van een 21,1 gram ‘delfts blauw’ tegeltje.

Dit tegeltje heeft de frankeerwaarde ‘Tarief 1’ (t.w.v. € 1.40) en wordt voor € 14,95 door PostNL verkocht.

De cataloguscommissie is van mening dat dit object- net als de zilveren en gouden zegels- een voor de filatelie schadelijke uitgifte is en zal het NIET opnemen in de N.V.P.H. catalogus.

De argumenten hiervoor zijn tweeledig:

De prijs waarvoor het object verkocht wordt is een veelvoud van de nominale waarde

Door de uitvoering leent dit object zich niet voor het doel waarvoor het uitgegeven zou zijn, het frankeren van een poststuk tot 20 gram.

De Cataloguscommissie van de N.V.P.H. meent dat het hier daarom om een souvenir product zonder filatelistische relevantie gaat.

Ook de Eerste Dag enveloppe van dit object, die geen N.V.P.H. nummer draagt,. Wordt NIET opgenomen in de N.V.P.H. catalogus.

Het gekunstelde genummerde postzegelmapje zal zoals uitgeleverd- dus leeg- worden genoemd met een passende toelichting.

De ‘posttegel’ heeft dus ook geen gevolgen voor de nummering.

Het standpunt van de Cataloguscommissie wordt gedeeld met het bestuur van de N.V.P.H.