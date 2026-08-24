PostNL heeft op 14 juli 2026 het kaderpostzegelvel Noordzeeschelpen uitgegeven, met 10 verschillende postzegels, met daarop afgebeeld 10 veelvoorkomende Noordzeeschelpen. In 2017 werd uitgegeven ‘Leven in de Noordzee’. Welke vel is volgens u het mooiste? Of maakt het niet uit want het zijn beiden tekeningen.

Noordzeeschelpen zijn de harde kalkskeletjes van weekdieren. Ze spoelen vaak aan op stranden in Nederland, België, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Schelpen zoeken langs de vloedlijn hoort voor de meeste kinderen echt bij een dagje strand, net als strandkastelen bouwen. Met name omdat ze er vaak mooi uitzien, bijzondere kleuren hebben en heel verschillend aanvoelen. Ook voor volwassen strandwandelaars vormen ze een van de interessantste vondsten langs de kust. Sinds 2021 wordt er zelfs een jaarlijkse schelpenteldag gehouden. Op zaterdag 21 maart 2026 gingen voor de vijfde keer honderden vrijwilligers de Nederlandse stranden op om schelpen te tellen. Er werden daarbij meer dan 108.000 schelpen genoteerd. Op de Hollandse kust zijn de halfgeknotte en ovale strandschelp het meest algemeen. Op de stranden van Zeeland en de Wadden is dat de kokkel. De Amerikaanse zwaardschede was vooral in Zeeland te vinden en de meeste zaagjes spoelden aan in Noord-Holland.

Maartje Bodt verzorgde voor het postzegelvel Noordzeeschelpen zowel de illustraties als het ontwerp. “Ik teken en schilder heel veel schelpen, maar dan meestal tropische schelpen, met veel bijzondere kleuren en patronen. Noordzeeschelpen zijn wel nieuw voor mij als onderwerp. Een enorm eervolle opdracht en ik had het geluk om deze te doen terwijl ik aan het werk was op Mallorca, in een inspirerende omgeving, omgeven door zee en stranden.”

“Het was wel een mooie uitdaging om typische Noordzeeschelpen te illustreren, want ze zijn over het algemeen veel minder uitgesproken qua kleur dan tropische schelpen. Ik ben geen bioloog, dus ik heb eerst flink onderzoek gedaan naar de meest voorkomende schelpen. Daaruit heb ik vervolgens een selectie gemaakt en schelpen gekozen die interessant zijn qua kleur en vorm. Ze moesten natuurlijk mooi afgebeeld kunnen worden op de postzegels en vervolgens ook nog eens een zekere eenheid vormen op het postzegelvel. Zodat het een mooi harmonieus geheel zou worden. Uiteindelijk met als resultaat dat er een gevarieerd en evenwichtig beeld ontstond met optisch een mooi soort ritme.”

Voor de randen van het postzegelvel maakte Bodt een illustratie van een golf, die het vel met de 10 postzegels als het ware optilt en meevoert. “Het vel moest er zomers en zonnig uitzien. En een badplaatsgevoel oproepen. Vandaar ook de gebruikte pasteltinten, die passen bij de Nederlandse zomer. Deze is over het algemeen minder uitbundig dan, bijvoorbeeld, een Spaanse zomer die kleurrijker en contrastrijker is. Vandaar ook dat de lucht op de achtergrond van het vel niet heel blauw is, maar een beetje blauw/grijs. Ik vond het een heerlijke opdracht om aan te werken en ik hoop dat deze schelpen postzegels veel mensen een zonnig gevoel geven.”

Leven in de Noordzee (2017)

Op het postzegelvel Leven in de Noordzee zijn tekeningen van planten en dieren afgebeeld die in het Noordzeegebied voorkomen. De tekeningen zijn gemaakt door vier wetenschappelijke illustratoren van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Het postzegelvel Leven in de Noordzee besteedt aandacht aan het werk van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Door fusies van Naturalis met het Zoölogisch Museum Amsterdam, het Nationaal Herbarium Nederland en het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis ontstond een instituut van wereldformaat. Naturalis beheert inmiddels ruim 42 miljoen natuurhistorische objecten. Deze collectie groeit nog steeds en is digitaal toegankelijk voor wetenschappers wereldwijd. Zo vormt de collectie een rijke bron voor onderzoek, om zo het leven op aarde en in de zee steeds beter te kunnen beschrijven, begrijpen en verklaren. Deze kennis draagt bij aan een gezondere leefomgeving en belangrijke inzichten in maatschappelijke vraagstukken als klimaat, voedsel en geneesmiddelen. In het museum deelt Naturalis zijn fascinatie voor en kennis over de natuur met een breed publiek. De educatieve programma’s bieden binnen en buiten het museum een inspiratiebron voor talloze nieuwsgierige kinderen.

België heeft in 2005 een postzegelvel uitgegeven met Noordzeeschelpen.

Let op: Een aantal in dit artikel getoonde postzegels zijn ‘kaderpostzegels’ of ‘persoonlijke postzegels’. Deze postzegels zijn wel frankeergeldig maar worden niet in een catalogus of album opgenomen.