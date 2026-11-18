Deze blog is een reminder over de Kinderpostzegels 2026. Eerder heeft Prins gereageerd bij de blog van Bate van 20 september 2026 over twee verschillende vellen Kinderpostzegels 2026, een vel met 5 zegels en een vel met 4 zegels. Wie de laatste Collect, 129 winter 2026 heeft ontvangen ziet dat bij PostNL het velletje van 5 zegels te koop is. Dat geldt ook voor de webshop van PostNL. Wie het velletje van 4 zegels wil hebben kan dit alleen bestellen in de webshop van Stichting Kinderpostzegels (zie vel hierboven). De vraag is waarom PostNL het velletje van 4 zegels niet verkoopt. In de NVPH-catalogus zullen beide blokken worden opgenomen als hoofdnummer. In het maandblad Filatelie nummer 9, pagina 526 worden deze twee vellen gemeld. De oplagen zijn: vel Kinderpostzegels – 500.000x, vel PostNL – 320.000x.



Vel met 5 zegels van PostNL.