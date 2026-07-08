Nieuwe Priority Rouwzegel Nederland
Postdiensten hebben hun werking aangepast aan veranderend consumentengedrag. Vroeger was “de volgende dag bezorgd” de standaard voor alle post, maar dat is nu veranderd. Op 12 juli brengt PostNL een Prio rouwzegel uit. Met de Prio zegel garandeert PostNL dat de brief de volgende dag bij de geadresseerde op de deurmat ligt.
De NVPH ontwierp voor deze bijzondere zegel een eerstedagenvelop.
TECHNISCHE GEGEVENS
Titel serie Rouwpostzegel Nederland Prio
Uitgiftedatum 12 juli 2026
Verschijningsvorm vel met 20 postzegels in 1 ontwerp
Land van uitgifte Nederland
Waardeaanduiding Prio
Verkooptijdvak onbepaald
Geldigheidstermijn onbepaald
Artikelnummer 460761
Oplage 500.000 vel
Postzegelformaat 40 x 28 mm
Velformaat 175 x 233 mm
Ontwerp Rutger Fuchs, Amsterdam
Kleuren geel, magenta, cyaan, zwart en blauw
Papier normaal met fosforopdruk
Gomming zelfklevend
Druktechniek offset
Drukkerij Cartor Security Printers, Wolverhampton, Verenigd Koninkrijk
Op de nieuwe rouwpostzegels staat Prio, bedoeld voor rouwpost tot 50 gram met een bestemming binnen Nederland en een bezorgmoment de volgende bezorgdag. De postzegels zijn te gebruiken in combinatie met de nieuwe verzamelenvelop voor rouwkaarten. Losse rouwkaarten met de Rouwpostzegel Nederland Prio mogen worden afgegeven aan de balie van Postkantoren en Business Points van PostNL.
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