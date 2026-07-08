Nieuwe Priority Rouwzegel Nederland

Postdiensten hebben hun werking aangepast aan veranderend consumentengedrag. Vroeger was “de volgende dag bezorgd” de standaard voor alle post, maar dat is nu veranderd. Op 12 juli brengt PostNL een Prio rouwzegel uit. Met de Prio zegel garandeert PostNL dat de brief de volgende dag bij de geadresseerde op de deurmat ligt.

De NVPH ontwierp voor deze bijzondere zegel een eerstedagenvelop.

TECHNISCHE GEGEVENS

Titel serie Rouwpostzegel Nederland Prio

Uitgiftedatum 12 juli 2026

Verschijningsvorm vel met 20 postzegels in 1 ontwerp

Land van uitgifte Nederland

Waardeaanduiding Prio

Verkooptijdvak onbepaald

Geldigheidstermijn onbepaald

Artikelnummer 460761

Oplage 500.000 vel

Postzegelformaat 40 x 28 mm

Velformaat 175 x 233 mm

Ontwerp Rutger Fuchs, Amsterdam

Kleuren geel, magenta, cyaan, zwart en blauw

Papier normaal met fosforopdruk

Gomming zelfklevend

Druktechniek offset

Drukkerij Cartor Security Printers, Wolverhampton, Verenigd Koninkrijk

Op de nieuwe rouwpostzegels staat Prio, bedoeld voor rouwpost tot 50 gram met een bestemming binnen Nederland en een bezorgmoment de volgende bezorgdag. De postzegels zijn te gebruiken in combinatie met de nieuwe verzamelenvelop voor rouwkaarten. Losse rouwkaarten met de Rouwpostzegel Nederland Prio mogen worden afgegeven aan de balie van Postkantoren en Business Points van PostNL.