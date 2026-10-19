Nieuwe Officiële Postzegelcatalogus België 2027

De Belgische postzegelcatalogus (incl. catalogusprijzen) uitgegeven door de Belgische beroepskamer van postzegelhandelaars van de Belgische postzegels (BBKPH) van aanvang tot heden. De volledige benaming van dit werk is “Officiële postzegelcatalogus België” maar in de volksmond wordt wel eens gesproken over de OCB (officiële catalogus België) of de OBP (officiële Belgische postzegelcatalogus). In deze catalogus kan u alle Belgische postzegels terugvinden van vroeger en nu met de afbeelding in kleur, de catalogusprijs, de uitgiftedatum, catalogusnummer en nog veel extra informatie. De Belgische postzegelcatalogus is opgedeeld in 2 aparte delen welke telkens samen in 1 verpakking verkocht worden.

Officiële Belgische postzegelcatalogus Deel 1:

Met de Belgische postzegels en alle sub domeinen van Belgische postzegels zoals automaatzegels, bezettingszegels, blokken, boekjes, briefkaarten, dagbladzegels, dienstzegels, erinnofilie, kleine velletjes, militaire zegels, niet aangenomen ontwerpen, papiersoorten, plaatnummers, rolzegels, strafportzegels, zwart-wit velletjes en nog veel meer.

Officiële Belgische postzegelcatalogus Deel 2:

Met de zegels van de Belgische ex-Koloniën Belgisch Congo, Burundi (Koninkrijk en republiek),Democratische republiek (Congo),Katanga, lokale uitgaven (Albertville en Stanleyville), onafhankelijke staat Congo, postvrijdom zegels (India), postpakketten (Vicicongo), Republiek Congo, Republiek Zaïre, Ruanda-Urundi, Rwanda, Sud-Kasai.

De officiële Belgische postzegelcatalogus is echt onmisbaar voor de Belgische filatelist die alles wilt weten over de Belgische zegels en werden de prijzen in deze catalogus aangepast aan de schommelingen op de internationale markt.

In deze catalogus zit het Niet Aangenomen Ontwerp van 2027, NA54 “Geoorde Fuut”.