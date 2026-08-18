Nieuwe NVPH catalogus Nederland 2027

In september verschijnt een nieuwe NVPH catalogus Nederland.

Deze catalogus biedt weer vele aanvullingen en verbeteringen ten opzichte van vorige edities.

Voor het eerst worden niet alleen postzegels uitgegeven door de Nederlandse PTT/TPG/PostNL opgenomen maar ook alle door Sandd uitgegeven postzegels in hun kortstondig bestaan alvorens de inlijving door PostNL.

Zou je eindelijk eens willen weten of dat bijzondere exemplaar dat je bezit wel echt is, dan is een aankoop van deze catalogus helemaal een goede investering. Bij de de catalogus krijg je namelijk een waardebon waarmee je een gratis postzegelkeuring kunt laten uitvoeren bij de NVPH. Alleen deze bon is de bescheiden aanschafprijs van € 24.90 al meer dan waard.

Verder wordt gratis bijgevoegd NVPH blauwdruk No. 24. Deze wordt exclusief uitsluitend bij deze catalogus bijgevoegd en niet los verkocht door de NVPH.

Maar er zijn veel meer verschillen ten opzichte van een vorige editie. Ruim 8000 prijswijzigingen, meest verhogingen bij zegels van de laatste vijftien jaar. Veel nieuwe afbeeldingen. O.a. gehele velletjes waardoor de positie der zegels in de velletjes gemakkelijker te zien is. Uitbreiding van de hoofstukken automaatzegels en jaarsets.

Bestel nu de nieuwe catalogus alvast (klik hier). Toezending vindt dan plaats onmiddelijk na uitgave ervan (15 september).

Klik hier om een een informatiefilmpje over de nieuwe catalogus te bekijken (nederlandstalig).

Informatie van de uitgever:

UITVOERING

Groot overzichtelijk A4 formaat en harde kaft met reliëfdruk

De catalogus is opgemaakt in drie kolommen

De catalogus telt 320 bladzijden

Nederland uitgebreid

Gratis exclusieve blauwdruk nummer 24

Bon voor gratis keuring

INHOUD