New Dutch Design – ‘Sfeerlijke’ gloed van het moment

Op 10 augustus 2026 geeft PostNL het derde postzegelvel ‘New Dutch Design – Gloed van het Moment’ uit. Deze emissie schenkt aandacht aan ‘vieren’ in de betekenis van stilstaan bij een feestelijke gebeurtenis als verjaardag of jubileum.

De vormgeving van de postzegel kenmerkt zich door bonte kleuren op ronde en gehoekte vormen. Vermeldenswaardig hierbij is het feit dat beide verschillende postzegels als beelddoorloper zijn uitgevoerd van de linker velrand via perforaties naar de rechter velrand (maar ook beelddoorloper in verticale richting).

Emissiegegevens: ontwerp Nicole Uniquole i.s.m. 2e-jaarsstudenten Graphic Design aan de ArtEZ, University of the Artz in Zwolle o.a. met Aron Nauta uit Hellevoetsluis (2003), Lynn Klein Blaumink uit Borne (2001) & Yael Veeningen uit Swifterband (2006), eerste dag van uitgifte 10 augustus 2026, oplage 75.000 vellen, drukkerij Koninklijke Joh. Enschedé B.V. in Haarlem.

Analyse kleurige zonsondergang in het najaar

In de verbeelding van de zonsondergang in het najaar veranderen de zonnestralen door de verstrooi-ing van de atmosfeer steeds op een andere manier. De kleurverandering verloopt van rood, rose en oranje naar geel tot stevig paars en blauwe tinten tot en met de laatste donkerblauwe streep geheel rechts. Dit kleurverloop en positie van de kleuren verwijzen naar het tijdsverloop op beide postzegels van links naar rechts.

– Toch is op het vel geen kleurverloop te bespeuren. Reden? De verandering van kleuren van een ondergaande zon nemen we doorgaans plotseling waar en niet geleidelijk.

– Gelijk de 83-jarige kunstenaar James Turell (met zijn skyspace-experiment) uit Amerika maken de studenten ook gebruik van geometrische patronen met ronde en gehoekte vormen, die licht en ruimte suggereren.

– De cirkel stelt de zon voor. Ook de ondergaande zon verschilt door het tijdsverloop op beide postzegels in kleur van rood naar oranje, maar tegelijkertijd ook een lagere plaats op de postzegel van de steeds meer dalende zon.

– De schuine strepen verwijzen naar de lichtstralen van de laag staande zon in de herfstperiode. Het patroon van gehoekte en ronde vormen wordt door verticale banen doorbroken, waardoor een afge-wogen balans en rust in het totaalbeeld van het postzegelvel ontstaat.

Horizontale of verticale postzegel?

Door de horizontale tekst van de titel met frankeerwaarde-aanduiding en verticale plaatsing van landsnaam en jaartal is ook voor dit postzegelvel een multi-functioneel gebruik in verticale of horizontale richting van de postzegel op een poststuk mogelijk. ‘t Is maar de vraag:”Waar laat het gebruik zich door leiden? Of door de horizontale typografie, of door de verticale.

Abstracte sfeer-karakteriseringen

De vellen worden door de 2e-jaarsstudentrn van Graphic Design aan ArtEZ in Zwolle ontworpen. De postzegelvellen worden als volgt in het persbericht gekarakteriseerd:

1) Terugkerende nostalgisch sfeerherinneringen, studenten-groepsuitspraak: “Stilstaan.”

– Bij het eerste postzegelvel worden ‘terugkerend nostalgische herinneringen’ (dus het verleden) in een allegorische vergelijking op vergezochte, wankele en onware wijze gekoppeld aan letter- en cijfernoteringen in de onder- en bovenranden van analoge filmrolletjes van ruim 50 jaren geleden.

De rechthoekige gaten-met-ronde-hoeken verwijzen naar de gaten in het filmrolletje, die het mechanisch-technisch verschuiven van de filmrol in het fototoestel mogelijk maken.

– Met een inhoudsvol zwart-wit fotobeeld met daarop een bijzonder tijdsgebonden voorwerp zal in een vergelijking van ‘nostalgisch herinneren’ fototechnisch voor velen aansprekender in beeld worden gebracht.

2) Proef de sfeer van het samen zijn, studenten-groepsuitspraak : “Loslaten.”

– Waar bestaat de sfeer van ‘samen-zijn’ uit?

a) ‘Gezelligheid-bij-het-eten-van-eetbare-waar’ (kaas, druif, olijf, komkommer, selderij en

schaaltjes in geometisch gehoekte vormen).

b) ‘Feestelijke-van-het-samen-zijn-bij-elkaar’?

Het feestelijke en gezellige ondersteunen / versterken elkaar over en weer.

– Door de abstracte vormen van het ‘eetbare’ middels een cirkel en gehoekte vormen van eetbare-waar op een borrelplank is eenzijdig en beperkt. Aan het feestelijke is helaas geen aandacht besteed.

3) Gloed van het overgangsmoment van het licht, studenten-groepsuitspraak: “Herinneren.”

– De geabstraheerde verbeelding van de sfeer van zonsondergang wordt door velen (ongetwijfeld

met moeite) nog wel herkend en gezien na lezing van de uitleg.

– Dat veranderende omstandigheden van het weer de sfeer-en-gloed van een feestelijke bijeenkomst danig kunnen verstoren, blijkt uit af- of aanwezigheid van een paraplu. Een feest kan in letterlijke en figuurlijke zin danig in het water vallen.

4) Echo van of verlangen naar de feestviering, studenten-groepsuitspraak: “Viering van het bestaan”

– Pas op maandag 28 september valt van de ‘feestelijke-sfeer-aanduiding’ van dit postzegelvel iets zinnigs te melden. Wellicht hierbij toch aandacht voor slingers, ballonnen en feesthoedjes.