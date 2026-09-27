New Dutch Design – Echo van het feest

De tweede editie van de emissie New Dutch Design van dit jaar verschilt qua afbeeldingen danig met die van vorig jaar. In 2025 zijn nog redelijk herkenbare illustraties opgevoerd, terwijl er dit jaar sterk geabstraheerde en onherkenbare afbeeldingen zijn aangebracht op de postzegels.

Emissie gegevens: ontwerper Nicole Uniquole i.s.m. 2e jaarsstudenten Graphic Design aan ArtEZ University of the Arts in Zwolle met o.a. Aron Nauta (Hellevoetsluis, 2003), Lynn Klein Bleumink (Borne, 2001) en Yael Veeningen (Swifterbant, 2006) van het studiejaar 2024 – 2025.

Uitgiftedag 28 september, oplage 75.000 vellen, drukkerij Joh. Enschedé B.V, in Haarlem.

Analyse beelddoorloper: verbeelding tijdsperiode

Op het postzegelvel staat een grafische illustratie van streepjes, vormpjes en rondjes, die als beelddoorlopers over de perforatie heen gaan. Dit patroon loopt zelfs door op de velrand rondom de zes postzegels. De illustratie verbeeldt de op de vloer liggende confetti, die is achtergebleven na een feest toen de feestvierders net waren vertrokken. Het moment vlak voordat het opruimen van lege flessen, verfrommelde bekertjes, vuile glazen en/of confetti begint, is weergegeven.

Essentiële tussenperiode: geordende rommel

Het confetti-idee met crêpepapier dat vooraf al in snippers en slierten is geknipt, wordt in verschillende kleuren en patronen gefotografeerd en tenslotte computertechnisch op abstracte en onherkenbare uitvoering bewerkt / verwerkt.

Het eindresultaat van al deze handelingen symboliseert een restant van een net beëindigd feestelijk festijn. Meteen hierna komt de opruim- en schoonmaakploeg in actie.

De periode tussen ‘feest-beëindigen-en-schoonmaken’ is op een geordende en geabstraheerde wijze gesymboliseerd met streepjes, rondjes en vormpjes in zwart, wit en geel, waarmee de kleurige en veelvormige confetti wordt gesuggereerd.

Confetti-regen

Alle driekleurige afbeeldingen bestaan uit twee identieke afbeeldingen. De omtrekvormen zijn van een ‘gerafelde-pixel-stijl-uitvoering’ voorzien.De ene afbeelding bedekt (of schuin onder, of schuin boven) de andere afbeelding gedeeltelijk.

Bijzonderheid hierbij is het ‘gezamenlijke raak- of bedek-vlak’ van beide afbeeldingen, dat geel gekleurd is. Hiermee wordt rijk gekleurde confetti verbeeld (dat omhoog wordt geschoten of gegooid), dat hoog boven de feestvierders in de blauwe lucht dwarrelt, zweeft of naar beneden daalt.

Vier multi-interpretabele emissies

* Het voorvoegsel ‘new’ van de emissie-aanduiding ‘new Dutch Design’ heb ik opzettelijk niet met een hoofdletter geschreven. Reden? De begrippen ‘vooruitstrevend’& ‘vernieuwend’ werken met het woord ‘new’ niet statusverhogend, maar status-verarmend door de sterke abstrahering van de postzegelillustraties. In deze emissie-vormgeving komen de begrippen niet vernieuwend en vooruitstrevend over (nadrukkelijk uitgevoerde abstrahering), maar werken voor mij ontsporend, gezocht en vervreemdend.

* Dienen deze vier emissies verticaal of horizontaal bekeken en opgeborgen te worden in een album? De abstract onherkenbare afbeeldingen in combinatie met horizontale en verticale teksten geven daarop geen duidelijkheid.

* Bij het ‘kijk-en-vergelijk-onderzoek’ van de vier emissies 2026 blijken er maar drie van een beeld-doorlopende illustratie te zijn voorzien en eentje zelfs met een beeldloze strook in geel. Inderdaad de ‘eenheidsworst-benadering’ gebruikelijk bij een postzegelemissie is niet doorgevoerd.

Voor mij een vraag, voor jou een weet? Of toch niet?

Het PostNL-persbericht geeft informatie over de samenwerking van PostNL met ArtEZ bij de vervaardiging van de meerdelige New Dutch Design-postzegelemissie met Nicole Unicole als curator / begeleider van Art EZ in Zwolle.

Het PostNL-persbericht informeert je nader over het vervaardigen van de meerdelige New Dutch Design-postzegelemissie èn over ‘versmelting onderwijs – praktijk’ tussen PostNL en ArtEZ. Unicuole: “Ik vind het mooiste dat ik studenten van de toekomstige generatie grafische ontwerpers kan begeleiden op een echt project. Geen oefening op papier, maar een postzegel van PostNL die straks in de winkel ligt.

Ik houd ervan om studenten mee te nemen in de ontwerppraktijk: met echte deadlines, echte keuzes, echte impact. Je bent niet alleen gastdocent, maar bij dit project ook opdrachtgever.

Dit is voor de studenten hun portfolio én praktijkervaring in één: een officiële postzegel op hun cv. Onderwijs en praktijk versmelten hier. Je ziet de nieuwe generatie ontwerpers groeien zodra hun concepten richting productie gaan. Dat ik hun dat met PostNL kan bieden, vind ik echt fantastisch.”

Het samenwerkingsverband tussen PostNL en ArtEZ-studenten betreffende ‘versmelting-onderwijs-praktijk’ is voor beide partijen aantrekkelijk en ideaal bij de realisatie van postzegels:

* voor PostNL financieel ontwerptechnisch

* voor ArtEZ-studenten realistisch e praktijkervaring

Is het ideale wel zo ideaal?

Is dit ideale wel zo ideaal? Het gevaar van belangenverstrengeling (dubbele petten) is hierbij levensgroot aanwezig, evenals tolerantie over en weer vanwege beider voordeel. Bij continuering kan een objectieve afhankelijkheid en/of onafhankelijkheid van beide partijen steeds meer toenemen en de hoofdrol gaan spelen.

* Reden van deze constatering? In mijn beleving vindt bij het ontwerpen van de New Dutch Design-emissies een duidelijke accentverschuiving plaats. De nog redelijk herkenbare realiteiten in de emissie 2025 nemen af in de geabstraheerde verwijzingen van emissie 2026.

* De meerdelige New Dutch Design-emissies (slechts o[ een centraal punt verkrijgbaar) worden niet voor frankering gebruikt. Afnemers zijn alleen nog maar filatelisten, die sterk geabstraheerde vormgeving niet appreciëren.