Neue Briefmarke: Die Marianengraben – Ein faszinierendes Naturwunder

Vor Kurzem ist eine neue Briefmarke erschienen, die dem Marianengraben gewidmet ist. Mit diesem Motiv wird eines der geheimnisvollsten und beeindruckendsten Naturwunder unserer Erde gewürdigt.

Der Marianengraben liegt im westlichen Pazifischen Ozean und ist mit einer Tiefe von etwa 11.000 Metern die tiefste bekannte Stelle der Weltmeere. Am tiefsten Punkt, dem „Challenger Deep“, herrscht ein enormer Wasserdruck, und dennoch haben Wissenschaftler dort erstaunliche Lebensformen entdeckt. Die Erforschung dieser extremen Umgebung liefert wichtige Erkenntnisse über das Leben unter außergewöhnlichen Bedingungen.

Die neue Briefmarke erinnert daran, wie wenig wir über die Tiefsee wissen und wie wichtig ihre Erforschung und ihr Schutz sind.

Auch historisch besteht eine Verbindung zu Deutschland. Die nördlichen Marianen gehörten von 1899 bis 1914 zum Deutschen Reich. Deutschland hatte die Inselgruppe – mit Ausnahme von Guam, das bereits unter amerikanischer Verwaltung stand – von Spanien erworben. Nach Beginn des Ersten Weltkriegs wurden die Inseln von Japan besetzt. Diese kurze deutsche Kolonialgeschichte macht das Motiv der neuen Briefmarke auch aus historischer Sicht besonders interessant.