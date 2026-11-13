Nederland postzegeluitgiften eerste helft 2027

Nederlands vlag Geschreven in: Nederlands Randy Koo

Wie thuis Collect nr 129, winter 2026 heeft ontvangen ziet op pagina 21 de uitgiften van 2027 (eerste helft):

https://postnl.turnpages.nl/DS/public/slot00009/index_html5.html?init=init_html5.xml&

Wie alleen de nieuwe uitgiften 2027 als PDF wil lezen:

https://www.postnl.nl/api/assets/blt43aa441bfc1e29f2/blt2c0edfe99a9a3824/postzegeluitgifte-eerste-helft-2027.pdf

Wat vindt u van het uitgifteprogramma eerste helft 2027? Zoals verwacht of zijn sommige thema’s niet echt relevant of historisch gezien actueel? Welke gebeurtenissen of herdenkingen die een postzegel verdienen mist u in 2027? Verwacht u dat Kaderpostzegels worden uitgegeven van deze ‘missing’ thema’s of gebeurtenissen of herdenkingen?

1 reactie

  1. Nederlands vlag
    Geschreven in: Nederlands

    Van Beleef de Natuur naar Nederland Waterland. Zie pagina 15.
    PostNL gaat dus gewoon door met 4 keer 10 flora en fauna zegels. De nieuwe ontwerpen zijn geen verbetering!

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