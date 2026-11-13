Nederland postzegeluitgiften eerste helft 2027

Wie thuis Collect nr 129, winter 2026 heeft ontvangen ziet op pagina 21 de uitgiften van 2027 (eerste helft):

https://postnl.turnpages.nl/DS/public/slot00009/index_html5.html?init=init_html5.xml&

Wie alleen de nieuwe uitgiften 2027 als PDF wil lezen:

https://www.postnl.nl/api/assets/blt43aa441bfc1e29f2/blt2c0edfe99a9a3824/postzegeluitgifte-eerste-helft-2027.pdf

Wat vindt u van het uitgifteprogramma eerste helft 2027? Zoals verwacht of zijn sommige thema’s niet echt relevant of historisch gezien actueel? Welke gebeurtenissen of herdenkingen die een postzegel verdienen mist u in 2027? Verwacht u dat Kaderpostzegels worden uitgegeven van deze ‘missing’ thema’s of gebeurtenissen of herdenkingen?