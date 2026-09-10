Nederland op buitenlandse postzegels (1)

In deze nieuwe rubriek zullen we regelmatig een Nederlands onderwerp dat op één of meer buitenlandse postzegels te vinden is uitlichten.

We beginnen deze rubriek met een interessante uitgifte. Het gaat om de Braziliaanse 430 réis-zegel uit 1961, uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de beroemde Braziliaanse “Olho de Cabra” (Geitenoog)-zegel uit 1861. Op de oranje herdenkingszegel staat naast de oude zegel een kaart van Nederland, aangeduid als Holland.

De eerste Braziliaanse postzegels uit 1843 staan bekend als de Olhos-de-Boi (“Ossenogen”), gevolgd door de Olhos-de-Cabra (“Geitenogen”) uit 1850 en later de Olhos-de-Gato (“Kattenogen”). De zegel uit 1861 waarnaar deze herdenkingsuitgifte verwijst, werd gedrukt met een nieuw ontwerp van de Geitenogen. De zegels werden gedrukt bij de Braziliaanse munt (Casa da Moeda do Brasil).

Maar waarom precies Nederland? Dat heeft te maken met de route die een poststuk kon afleggen gefrankeerd met de oorspronkelijke zegel. Met de 280 Reis waarde kon een brief naar o.a. Frankrijk of Engeland verstuurd worden, vandaar een kaart van het Kanaal op de herdenkingszegel. Het tarief van 430 reis gold voor brieven tot ¼ ounce naar Nederland, België, Luxemburg, Sardinië, Toscane, Oostenrijk, Rusland en de Duitse staten. Complete originele stukken die deze afstand afgelegd hebben zijn bijzonder zeldzaam.

Klik hier om deze zegels te vinden bij PostBeeld.