Mathildenhöhe Darmstadt auf deutscher Sonderbriefmarke gewürdigt

Mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke würdigt Deutschland die herausragende Bedeutung der Mathildenhöhe Darmstadt. Die Briefmarke erschien anlässlich des Jubiläums „125 Jahre Mathildenhöhe Darmstadt“ und erinnert an die erste Ausstellung der Darmstädter Künstlerkolonie im Jahr 1901. Dieses Ereignis gilt als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur modernen Architektur und zum modernen Design.

Die Mathildenhöhe zählt zu den bedeutendsten Zentren der Reform- und Jugendstilbewegung in Europa. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten Künstler, Architekten und Designer hier neue Ideen für das Zusammenwirken von Kunst, Architektur und Alltag. Ihre Arbeiten beeinflussten spätere Bewegungen wie das Bauhaus und prägten die Entwicklung der Moderne nachhaltig.

Seit 2021 gehört die Mathildenhöhe zum UNESCO-Welterbe. Das Ensemble umfasst unter anderem den markanten Hochzeitsturm, Ausstellungsgebäude, Künstlerhäuser sowie kunstvoll gestaltete Gartenanlagen. Gemeinsam bilden sie ein einzigartiges Zeugnis des Übergangs vom Jugendstil zur modernen Architektur.

Mit dieser Sonderbriefmarke ehrt Deutschland nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern auch einen Ort, an dem wegweisende Ideen für das moderne Bauen und Gestalten entstanden.

Die Briefmarke wurde von der Grafikerin Luzia Hein gestaltet.