‘Luftballons Völlig losgelöst im Sperrbezirk’

Wer die 80er Jahre bewusst miterlebt hat, wird sofort drei Lieder in diesem Titel wiedererkennen.

Ende der 1970er-Jahre entstand in Westdeutschland eine neue, eigenständige Musikbewegung: die Neue Deutsche Welle (NDW). Inspiriert von Punk und New Wave wollten junge Musiker neue Wege gehen. Statt englischer Texte sangen sie auf Deutsch – oft provokant, ungewöhnlich und mit einem bewusst einfachen, elektronischen Sound.

Zu den frühen Wegbereitern gehörten Fehlfarben, DAF und Ideal. Anfang der 1980er-Jahre wurde aus der zunächst eher alternativen Bewegung ein riesiger Publikumserfolg. Bands und Künstler wie Nena, Trio, Markus, Hubert Kah, Joachim Witt, Spider Murphy Gang und Peter Schilling eroberten die deutschen Hitparaden.

Klicken Sie auf die Titel im folgenden Satz, um sie auf YouTube anzuhören. Songs wie 99 Luftballons, Da Da Da, Skandall im Sperrbezirk, und Major Tom (völlig losgelöst) wurden zu Klassikern.

Die NDW war bunt, schrill und manchmal bewusst skurril. Doch der Erfolg hielt nicht lange an. Als die Plattenindustrie die Bewegung zunehmend vermarktete und immer mehr Künstler unter dem Etikett „NDW“ auftraten, setzte bereits ab 1983/84 eine Übersättigung ein. Die große Welle ebbte ab – ihre Musik blieb jedoch ein prägender Teil der deutschen Popgeschichte.

Bis heute stehen die Songs der Neuen Deutschen Welle für das Lebensgefühl der frühen 1980er-Jahre – zwischen Punk, Elektronik, Humor und jugendlicher Rebellion.

Deutschland hat die „Neue Deutsche Welle“ jetzt mit einer Briefmarke verewigt.

Klicken Sie hier, um diese Briefmarke bei PostBeeld zu finden.