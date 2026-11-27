Wat betekent ‘Licht in de duisternis’ voor u ?

Figuurlijk: Een oplossing, inzicht of hoop in een moeilijke of onduidelijke situatie (zoals in “nu komt er licht in de duisternis”).

Religieus en symbolisch: Licht staat vaak voor hoop, waarheid of het goddelijke dat donkerte of tegenspoed doorbreekt, onder meer in de christelijke traditie en de adventstijd.

Events: De komende weken worden vele lichtfestivals georganiseerd tijdens de koude decembermaand. Iets voor u om enige licht (kunst) te ontvangen tijdens deze sombere dagen?

Amsterdam Light Festival

Het Amsterdam Light Festival (ALF) is een sinds 2012 jaarlijks terugkerend lichtfestival in de binnenstad van Amsterdam. Het vindt plaats rond de jaarwisseling, in de maanden december en januari. Gedurende de festivalperiode zijn specifiek voor de gelegenheid ontworpen lichtkunstwerken en -installaties van hedendaagse (internationale) kunstenaars, designers en architecten tentoongesteld in de stad vooral rondom de grachten. Dit jaar wordt het ALF gehouden van 26 november 2026 t/m 17 januari 2027.

Gouda bij kaarslicht

Gouda bij Kaarslicht is de oudste ‘lichtjesavond’ van Nederland en begon in 1956 met het ontsteken van de lichtjes in de eerste kerstboom voor het stadhuis op de derde vrijdag van december. De boom wordt ieder jaar geschonken door de Noorse zusterstad Kongsberg. De Noorse kerstboom is tussen de 20 en 30 meter lang. Duizenden mensen komen bij elkaar en rondom het marktplein gaat al het elektrisch licht een avond lang uit van het middeleeuwse stadhuis, alle huizen en winkels. Alleen brandende kaarsen zijn toegestaan.

Het evenement wordt ieder jaar door zo’n 20.000 mensen bezocht. Behalve de 50e editie toen ruim dertigduizend bezoekers uit binnen- en buitenland in 2005 Gouda bij Kaarslicht in Gouda vierden in het bijzijn van koningin Beatrix. Sinds 2008 is de kerstboom versierd met 10.000 leds in plaats van de 200 standaard gloeilampen. Deze led-verlichting verbruikt veel minder energie (800 watt) dan de gloeilampen (5.300 watt). In 2015 werd de 60e editie gevierd met een mooi velletje.

De 71e editie van Gouda bij kaarslicht wordt op vrijdag 11 december 2026 gehouden.

Winterlicht

Drie dagen vol lichtkunst in het Schiedamse Julianapark. Met meeslepende, bewegende licht- en geluidsinstallaties, projecties en performances. Van 17 tot en met 19 december 2026 is Lichtkunstfestival Winterlicht terug in het Schiedamse Julianapark voor de negende editie. Laat je betoveren door de indrukwekkende lichtkunstwerken en geniet van muziek en een lekker winters drankje om op te warmen.

Meer info:

Amsterdam Light Festival: https://amsterdamlightfestival.com/nl

Gouda bij kaarslicht: https://goudabijkaarslicht.nl/

Winterlicht (Schiedam): https://www.winterlicht.nl/

Eerdere blogs met ‘Kersttradities’:

https://www.freestampmagazine.nl/label/kersttradities