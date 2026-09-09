Les accords de Matignon de 1936

À l’occasion du 90e anniversaire des accords de Matignon, La Poste française a consacré un bloc de deux timbres à cet événement historique, dans la série Les Grandes Heures de l’Histoire de France. Les deux timbres ont été créés et gravés en taille-douce par Nicolas Bical.

En juin 1936, la France connaît une période de profondes tensions sociales. Après la victoire du Front populaire aux élections législatives, de nombreuses grèves éclatent dans tout le pays, souvent accompagnées de l’occupation des usines. Le nouveau gouvernement dirigé par Léon Blum cherche rapidement une solution pour mettre fin à la crise.

Dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, des représentants du patronat et de la CGT se réunissent à l’hôtel Matignon, à Paris, sous l’arbitrage du gouvernement. Les accords prévoient notamment la reconnaissance de la liberté syndicale, l’élection de délégués du personnel, le développement des conventions collectives et d’importantes augmentations de salaires.

Les accords sont rapidement suivis par des lois sociales historiques. La semaine de travail est ramenée à 40 heures et les salariés obtiennent deux semaines de congés payés. Pour des millions de Français, ces réformes changent profondément la vie quotidienne et symbolisent une nouvelle place accordée aux travailleurs dans la société.

Les accords de Matignon sont ainsi devenus l’un des grands symboles du Front populaire de 1936, associés à l’idée de progrès social et aux premières vacances accessibles au plus grand nombre.

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