Tuur naar de zon tijdens de Landelijke Zonnekijkdag. Op zondag 5 juli 2026 kun je tijdens dit landelijke evenement veilig door een telescoop de zon bewonderen. Van migrerende zonnevlekken tot kolkende lussen van gas die groter zijn dan de aarde: amateurastronomen kunnen je met speciale telescopen de zon laten zien zoals je die niet eerder zag. Zitten wolken de zon in de weg? Laat je dan uitleggen wat voor wolken het zijn en wat dat weerkundig betekent. Kijk op www.zonnekijkdag.nl voor locaties en events dichtbij jouw stad en regio.

Landelijke Zonnekijkdag op 5 juli 2026

De zon is de dichtstbijzijnde ster vanaf de aarde en die is fascinerend om te bekijken. Dat kun je veilig doen met speciale filters en telescopen. Zonder deze filters is de intensiteit van de zon schadelijk voor je ogen. Amateurastronomen en sterrenwachten hebben gelukkig de juiste apparatuur om jou veilig naar de zon te laten kijken. Zo zijn er in wit-gefilterd licht, donkere vlekken zichtbaar: die zonnevlekken die een maat zijn voor de activiteit van de zon. En wanneer alle kleuren uit het zonlicht worden weggefilterd met uitzondering van één roodtint, dan wordt juist een kolkend en wervelend zonsbeeld zichtbaar met lussen van gas die groter kunnen zijn dan de aarde. In 2025 bereikt de zon waarschijnlijk haar maximumactiviteit en zijn er vrijwel dagelijks zonnevlekken te zien en uitbarstingen te zien.

Jaarlijks elke eerste zondag in juli: kom langs op 5 juli 2026

Na het maximum rond medio 2025 is de zon nu weer in een afnemende fase van zijn activiteitscyclus. De verwachting is dat het minimum in 2030/31 zal vallen. Dit jaar is de activiteit nog steeds hoog en er zijn elke dag wel zonnevlekken te zien. Met een H-alpha telescoop zijn ook heel vaak zonnevlammen te zien. Met een ritme van 11 jaar varieert deze activiteit en verandert de zon zichtbaar. Daarom is het spannend om op de eerste zondag van juli tijdens de jaarlijkse Zonnekijkdag de zon komen bekijken. Op de onderstaande landkaart staan alle deelnemende locaties die zich tot nu toe bij ons aangemeld hebben. Klik op een locatie voor meer bezoekersinformatie.

Komende zonsverduistering op 12 augustus 2026

Kort na de Landelijke Zonnekijkdag is er op 12 augustus een zonsverduistering. De organisaties die mee doen met de Zonnekijkdag zullen zeker ook actief zijn tijdens de zonsverduistering. Er is een nieuwe flyer aangemaakt waarin je daarover informatie kunt vinden. De flyer is beschikbaar bij deelnemende organisaties. Ook over de met deze zonsverduistering georganiseerd fotowedstrijd is daarover informatie te vinden. De flyer en een poster zijn ook beschikbaar via de pagina: “Ondersteunend materiaal”

Aandacht voor weerkunde

De activiteiten van de Landelijke Zonnekijkdag vinden overdag plaats, dop deze dag vraagt de KNVWS ook aandacht voor het weer, de ‘W’ in onze naam. Het weer speelt een grote rol voor het al dan niet kunnen bekijken van de zon. Vaak zijn wolken spelbreker, maar wolken vertellen ook wat voor weer het is en wat voor weer er aankomt. Zon en wolken samen zorgen ook voor bijzondere verschijnselen zoals halo’s en bijzonnen. Op veel locaties is kennis aanwezig en zal men je graag uitleg geven.

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