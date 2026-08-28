Koning Harald van Noorwegen 1937-2026

Op 28 augustus 2026 overleed de populaire koning Harald van Noorwegen.

Harald was sinds 1991 koning na het overlijden van zijn vader Koning Olav V. Onderstaande zegel verscheen bij het 25 jarig jubileum hiervan in 2016.

Harald trouwde in 1968 met Sonja.

Zowel zijn vader Olav V als Harald waren fanatieke wedstrijdzeilers. Beiden hebben ze in deze sport meegedaan aan olympische spelen. Beiden zijn ze ook als zeilers vereeuwigd op postzegels.

Harald wordt opgevolgd door zijn zoon Haakon waarbij zijn vrouw, prinses Mette-Marit dan koningin wordt.

De vader van Olav V heette ook Haakon, was koning Haakon VII (zie hieronder), De nieuwe koning zal dus naar verwachting als Haakon VIII ingehuldigd worden.

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